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Житель Батайска напал на полицейских с игрушечным автоматом «Калашникова»

11 июля 2023, 12:07
Фото: pxhere.com
Житель Батайска напугал прохожих игрушечным автоматом и устроил драку с полицией
В Ростовской области батайчанин напился, пошел на прогулку с макетом автомата «Калашникова» и устроил драку с полицией, информацией об этом поделились донские СМИ.

Согласно данным «КП — Ростов-на-Дону», недавно в Батайске 22-летний мужчина устроил потасовку с полицейскими после своей прогулки с муляжом автомата в нетрезвом виде.

По предварительной информации источника, молодой человек выпил лишнего, решил пройтись и зачем-то прихватил с собой макет автомата «Калашникова», чем привлек внимание случайных прохожих и испугал их. Батайчане вызвали полицию, и вскоре Ивана[прим. редакции — измененное имя нарушителя порядка] догнали двое сотрудников ППС.

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Представители власти попросили мужчину положить предмет, похожий на оружие на землю, однако Иван начал убеждать их, что это всего лишь игрушка, а после вступил с полицией в перепалку, закончившуюся потасовкой. Когда один из стражей порядка пытался надеть на Ивана наручники, мужчина начал отбиваться и ударил полицейского ногой в живот несколько раз.

После того, как нарушителя порядка обезоружили, оказалось, что автомат действительно оказался всего лишь макетом. В отношении Ивана завели уголовное дело о насилии в отношении полицейских, суд признал его виновным и присудил 100 тысяч рублей штрафа.

Ранее пенсионер решил проверить свою меткость во время стрельбы и попал на операционный стол.

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