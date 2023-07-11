Представители власти попросили мужчину положить предмет, похожий на оружие на землю, однако Иван начал убеждать их, что это всего лишь игрушка, а после вступил с полицией в перепалку, закончившуюся потасовкой. Когда один из стражей порядка пытался надеть на Ивана наручники, мужчина начал отбиваться и ударил полицейского ногой в живот несколько раз.