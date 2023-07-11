Posted Сегодня, 12:07
Published Сегодня, 12:07
Modified Сегодня, 12:09
Updated Сегодня, 12:09
Согласно данным «КП — Ростов-на-Дону», недавно в Батайске 22-летний мужчина устроил потасовку с полицейскими после своей прогулки с муляжом автомата в нетрезвом виде.
По предварительной информации источника, молодой человек выпил лишнего, решил пройтись и зачем-то прихватил с собой макет автомата «Калашникова», чем привлек внимание случайных прохожих и испугал их. Батайчане вызвали полицию, и вскоре Ивана[прим. редакции — измененное имя нарушителя порядка] догнали двое сотрудников ППС.
Представители власти попросили мужчину положить предмет, похожий на оружие на землю, однако Иван начал убеждать их, что это всего лишь игрушка, а после вступил с полицией в перепалку, закончившуюся потасовкой. Когда один из стражей порядка пытался надеть на Ивана наручники, мужчина начал отбиваться и ударил полицейского ногой в живот несколько раз.
После того, как нарушителя порядка обезоружили, оказалось, что автомат действительно оказался всего лишь макетом. В отношении Ивана завели уголовное дело о насилии в отношении полицейских, суд признал его виновным и присудил 100 тысяч рублей штрафа.
Ранее пенсионер решил проверить свою меткость во время стрельбы и попал на операционный стол.