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Жительницу Воронежа заподозрили в совращении 14-летнего ростовчанина

11 июля 2023, 08:28
Фото: pxhere.com
Жительницу Воронежа заподозрили в совращении 14-летнего ростовчанина
Жительница Воронежа, заподозренная в совращении 14-летнего парня из Ростова-на-Дону, стала фигуранткой уголовного дела, сообщает Telegram-канал «Че по Ростову».

Канал пишет, что 20-летняя девушка пошла на преступление в 2020 году, когда приехала в Ростов. Здесь она прожила около полугода.

«Она познакомилась с 14-летним подростком и вступила с ним в интимную связь. Два года об этом никто не знал, а сейчас один из близких родственников ребенка обратился к правоохранителям с жалобой», — сказано в сообщении.

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Канал уточнил, что в отношении девушки возбудили уголовное дело, ей грозит до 15 лет колонии.

Ранее стало известно, что Бастрыкину доложат о расследовании дела об изнасиловании ребенка в Ростовской области.

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