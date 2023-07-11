Posted Сегодня, 08:28
Published Сегодня, 08:28
Modified Сегодня, 08:31
Updated Сегодня, 08:31
Канал пишет, что 20-летняя девушка пошла на преступление в 2020 году, когда приехала в Ростов. Здесь она прожила около полугода.
«Она познакомилась с 14-летним подростком и вступила с ним в интимную связь. Два года об этом никто не знал, а сейчас один из близких родственников ребенка обратился к правоохранителям с жалобой», — сказано в сообщении.
Канал уточнил, что в отношении девушки возбудили уголовное дело, ей грозит до 15 лет колонии.
Ранее стало известно, что Бастрыкину доложат о расследовании дела об изнасиловании ребенка в Ростовской области.