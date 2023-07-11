— Кандидаты в депутаты предпочитают вкладывать деньги во встречи с людьми, в печатную продукцию, а отнюдь не в этот сомнительный ресурс с невысокой аудиторией. Однако администраторам каналов часто поступают предложения о публикации компромата на кого-нибудь другого. Например, на соперника. Учитывая, что сейчас все пытаются зарабатывать деньги, такой заказ, безусловно, будет выполнен. И даже в том случае, если точка зрения владельца канала не совпадает с предложенным за деньги «заказом». Просто администратор канала найдет компромисс, как подать эту информацию, используя аккуратные формулировки. А если заказчик будет настаивать на своих условиях, этот вопрос легко решается повышением оплаты за подобный пост. Как правило, стоимость за такие публикации сравнительно не велика. И редко когда превышает 10-15 тысяч рублей.