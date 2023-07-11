Posted Сегодня, 17:00
Published Сегодня, 17:00
Modified Сегодня, 17:09
Updated Сегодня, 17:09
В чем же отличия политических Telegram-каналов Ростовской области? Откуда их создатели берут информацию о кандидатах? На кого ориентированы посты? Какое влияние оказывают публикации на выборы? Об этом рассказал в интервью RostovGazeta ростовский журналист и эксперт Игорь Хорошилов.
— Какая повестка прослеживается в политических Telegram-каналах о Ростовской области сегодня?
— Борьба в Telegram-каналах идет постоянно. Однако сегодня, накануне выборов в Ростовской области, она активизировалась. Провластные Telegram-каналы посмеиваются над оппозиционными и наоборот. Появляются новые. Например, только недавно свой канал создала одна из парламентских партий, несколько запоздав с этим, на мой взгляд.
— Влияют ли посты в Telegram-каналах на кандидатов в депутаты?
— Для предвыборной гонки я не считаю их особо мощным инструментом. Во-первых, из-за не особо большой аудитории. Во-вторых, выборы в Ростовской области и так не слишком уж пользуются спросом. Об этом свидетельствует не очень высокая явка на выборы в регионе. Поэтому рядовые избиратели редко, когда интересуются политикой, читая публикации в Telegram-каналах.
— На кого тогда ориентированы такие посты?
— Основную аудиторию Telegram-каналов составляют представители элит. Это же некий междусобойчик для крутых, которые могут посмеяться над тем, что и на кого «накопали». Однако именно эти лица участвуют в принятии решений. Поэтому нередко компрометирующая информация публикуется с одной целью — отстранить конкретного кандидата в депутаты от выборов. Но удается это весьма редко. Например, сегодня наблюдается попытка опорочить трех кандидатов от одной партии. Последнее время на них было опубликовано огромное количество компромата. Но это не помогло, поскольку эти люди — серьезные предприниматели, и у них есть деньги.
— Известно ли о тех редких случаях, когда информация в Telegram-канале достигает ожидаемого результата?
— Одним из первых скандалов стала публикация о нетрудовых доходах предпринимателя из Шахт. Конечно же, бездоказательная. В итоге этот кандидат в депутаты, казавшийся «стабильно проходным», не выиграл праймериз. Но такие случаи редки. Однако не стоит обольщаться, что опубликованная в Telegram-канале информация останется незамеченной. Этого не будет — ее прочитают все. В том числе и сами партии регулярно мониторят, нет ли случайно на их «железно проходных» кандидатов порочащих материалов.
— А сами кандидаты в депутаты не заинтересованы размещать о себе нативную рекламу?
— Кандидаты в депутаты предпочитают вкладывать деньги во встречи с людьми, в печатную продукцию, а отнюдь не в этот сомнительный ресурс с невысокой аудиторией. Однако администраторам каналов часто поступают предложения о публикации компромата на кого-нибудь другого. Например, на соперника. Учитывая, что сейчас все пытаются зарабатывать деньги, такой заказ, безусловно, будет выполнен. И даже в том случае, если точка зрения владельца канала не совпадает с предложенным за деньги «заказом». Просто администратор канала найдет компромисс, как подать эту информацию, используя аккуратные формулировки. А если заказчик будет настаивать на своих условиях, этот вопрос легко решается повышением оплаты за подобный пост. Как правило, стоимость за такие публикации сравнительно не велика. И редко когда превышает 10-15 тысяч рублей.
— Откуда берется информация?
— Как правило, те, кто ведут Telegram-каналы о политической сфере Ростовской области, давно уже в курсе ситуации. В их копилках собрано множество фактов и данных. К тому же «заказной кандидат» наверняка публичная личность. Множество информации о нем можно собрать по публикациям в СМИ за несколько лет. И если эту информацию подать по-хитрому, завернув в красивую обертку, то получится новый любопытный компромат. В этом и заключается мастерство администратора Telegram-канала — вместо огромных, подробных лонгридов по публикациям за пять лет, вытащить на поверхность самое скандальное и по-новому на это взглянуть.
— Вы говорите о мастерстве, которым обладают администраторы Telegram-канала, а в постах нередко видны банальные опечатки…
— Когда на конкретного «персонажа» есть заказ, и о нем идет серия дискредитирующих публикаций, во многих Telegram-каналах стараются специально исковеркать фамилию. Делается это для того, чтобы выказать полное пренебрежение к человеку. Это никакая не опечатка, а намеренная ошибка. Тут, как говорится, «ничего личного, это просто бизнес».
— Каким Telegram-каналам «заказчики» обычно отдают предпочтение?
— По публикациям и стилистике Telegram-канала можно сделать выводы о том, кого здесь поддерживают и против кого выступают. Поэтому рафинированные и уверенные в своей победе на выборах, как правило, отдают предпочтения тем Telegram-каналам, где публикуемые посты тщательно выверены и корректны. В качестве примера можно привести «Ростовский узел». Создается ощущение, что его ведет грамотный политолог. Там полностью отсутствует компромат. Любая информация подается предельно уважительно, без намеренных ошибок и переходов на личности. Но есть и множество других, которые не прочь высмеять любого. Соответственно те «заказчики», которые желают подмочить конкуренту репутацию и вызвать определенный резонанс, выбирают такие Telegram-каналы, как например, «Южный акцент», «Rostov.com» и другие.
— На кого из кандидатов в депутаты сейчас больше всего идут нападки в мессенджере?
— После того, как одна из партий не утвердила в свой список кандидатов одного из депутатов, который наиболее близок по духу ростовчанам и неоднократно отстаивал их права, Telegram-каналы стали активно публиковать компромат на всех региональных представителей этой партии. Публикуется много смешного, и никто не понимает, правдивая это информация или нет. В результате, между Telegram-каналами разгораются настоящие баталии. В одном появляется порочащая информация, и тут же в другом идет опровергающий пост. Начинается перепалка.
— Что интересного ожидает нас на выборах в Ростовской области?
— Очень интересным, на мой взгляд, будет противостояние на одномандатном участке Ворошиловского округа Ростова. Здесь борьба обещает быть очень жаркой. По моим предположениям, известная своими проблемами кандидат в депутаты сойдется в поединке с народной любимицей жителей Ростова. Ситуация обещает быть очень интересной. Ну, а чем закончится это соперничество, прогнозировать сложно.
Беседовала Дарья Демидова