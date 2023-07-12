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Адвокат Беркович рассказал, почему оппозиционерка Спорышева срочно уехала из Ростова

12 июля 2023, 10:31
Фото: 1MI
Адвокат Беркович рассказал, почему оппозиционерка Спорышева уехала из Ростова
Оппозиционерка из Ростова Татьяна Спорышева покинула Россию. Ее решение об отъезде может быть связано с событиями из-за смерти в спецприемнике Анатолия Березикова, сообщил RostovGazeta экс-прокурор, кандидат юридических наук, адвокат Евгений Беркович.

Адвокат рассказывает, что продолжает публиковать обращения к местным и федеральным властям с тем, чтобы расследование о смерти Анатолия Березикова в спецприемнике было доведено до конца.

«У Спорышевой проводилось обследование жилища. Татьяна связывает его со своей активностью в суде, когда 31 мая вместе с адвокатом Ириной Гак они защищали Березикова. Обыск прошел и у Гак», — отмечает Беркович.

Сперва Россию покинула Ирина Гак. Позже уехала и Спорышева.

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«Понятно же, что уехала Спорышева для того, чтобы ее не арестовали. Татьяна очень активная. За минувшие годы ее неоднократно арестовывали в административном порядке, она же участвовала в различных митингах. В этом году она собиралась участвовать в выборах. Но, думаю, что поводом для ее отъезда, вероятно, стало освещение смерти Березикова», — отмечает спикер.

Адвокат не исключает, что оппозиционерка могла уехать временно.

«Последнее время многие уезжают, а потом возвращаются», — резюмирует Беркович.

Ранее RostovGazeta сообщала об активизации Telegram-каналов перед выборами в Ростове и области.

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