Posted Сегодня, 10:31
Published Сегодня, 10:31
Modified Сегодня, 10:33
Updated Сегодня, 10:33
Адвокат рассказывает, что продолжает публиковать обращения к местным и федеральным властям с тем, чтобы расследование о смерти Анатолия Березикова в спецприемнике было доведено до конца.
«У Спорышевой проводилось обследование жилища. Татьяна связывает его со своей активностью в суде, когда 31 мая вместе с адвокатом Ириной Гак они защищали Березикова. Обыск прошел и у Гак», — отмечает Беркович.
Сперва Россию покинула Ирина Гак. Позже уехала и Спорышева.
«Понятно же, что уехала Спорышева для того, чтобы ее не арестовали. Татьяна очень активная. За минувшие годы ее неоднократно арестовывали в административном порядке, она же участвовала в различных митингах. В этом году она собиралась участвовать в выборах. Но, думаю, что поводом для ее отъезда, вероятно, стало освещение смерти Березикова», — отмечает спикер.
Адвокат не исключает, что оппозиционерка могла уехать временно.
«Последнее время многие уезжают, а потом возвращаются», — резюмирует Беркович.
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