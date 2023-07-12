«Понятно же, что уехала Спорышева для того, чтобы ее не арестовали. Татьяна очень активная. За минувшие годы ее неоднократно арестовывали в административном порядке, она же участвовала в различных митингах. В этом году она собиралась участвовать в выборах. Но, думаю, что поводом для ее отъезда, вероятно, стало освещение смерти Березикова», — отмечает спикер.