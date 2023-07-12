Андрей Воробьев: Завод «Ядро Фаб Дубна» выйдет на полную мощность в конце года

Posted Сегодня, 10:37
Published Сегодня, 10:37
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Updated Сегодня, 10:37
Глава МО Андрей Воробьев совместно с Игорем Щеголевым, полпредом президента РФ в ЦФО, проверили, как проходит строительство объекта и осуществляется запуск производства, пишет издание mosregtoday.ru.
По словам главы региона, на заводе запланирован запуск полного цикла производства серверов системы хранения данных и планшетов. Кроме этого, среди выпускаемой предприятием продукции будут клиентские системы и устройства радиодоступа для мобильной связи. Объект начали строить в конце 2021 года. Воробьев уточнил, что первую очередь уже запустили. Речь идет о цехах поверхностного монтажа и конвейерной сборки. Сейчас осуществляется серийная сборка оборудования.
Запуск второй очереди запланирован на ноябрь, а к концу 2023 года предприятие будет работать в полную силу.
Воробьев обратил внимание, что производство будет отличаться высокой степенью локализации. На заводе предусмотрено применение всех технологических процессов, включая гальванику и печать плат. Глава региона также отметил важность самостоятельных разработок — на заводе уже собран первый отечественный планшет KVADRA-T. Разработчики создали для этой модели собственную операционную систему KVADRA OS.
Кроме этого, на заводе будет изготавливаться вычислительная техника, радиоэлектроника, персональные устройства. Объем инвестиций в проект оценивается в 8,3 миллиарда рублей.
По словам Игоря Щеголева, предприятие было создано специалистами, которые работали в российских и зарубежных компаниях. У этих людей есть собственные центры разработки, где трудится активная молодежь, создающая продукцию завтрашнего дня.
По итогам реализации инвестпроекта было открыто более 300 рабочих мест. Планируется, что концу года их количество возрастет в два раза. Также с 2018 года предприятие выпускает все линейки разрабатываемой продукции. Их производство расположено в подмосковных Люберцах, на площадке компании «Ядро Фаб Малаховка».