Андрей Воробьев: Завод «Ядро Фаб Дубна» выйдет на полную мощность в конце года

По словам главы региона, на заводе запланирован запуск полного цикла производства серверов системы хранения данных и планшетов. Кроме этого, среди выпускаемой предприятием продукции будут клиентские системы и устройства радиодоступа для мобильной связи. Объект начали строить в конце 2021 года. Воробьев уточнил, что первую очередь уже запустили. Речь идет о цехах поверхностного монтажа и конвейерной сборки. Сейчас осуществляется серийная сборка оборудования.