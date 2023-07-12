Аномальная погода вызывает у детей острые респираторные инфекции и поражение глаз

«Предположительно на фоне снижения температуры воздуха и числа солнечных дней этим летом, а также учитывая наличие фарингита и конъюнктивита у заболевших, можно предположить, что возбудитель — аденовирус. Ведь он не выносит солнца, а также устойчив при низких температурах», — поделилась Корякина.