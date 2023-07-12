В 2020 году житель Батайска создал интернет-магазин, который специализировался на продаже незаконных товаров. Он привлек шесть человек в качестве закладчиков и оптовых курьеров, включая жителей Ростова-на-Дону, Батайска и Таганрога. Все подозреваемые были задержаны.