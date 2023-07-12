Posted Сегодня, 13:12
Published Сегодня, 13:12
Modified Сегодня, 13:14
Updated Сегодня, 13:14
В 2020 году житель Батайска создал интернет-магазин, который специализировался на продаже незаконных товаров. Он привлек шесть человек в качестве закладчиков и оптовых курьеров, включая жителей Ростова-на-Дону, Батайска и Таганрога. Все подозреваемые были задержаны.
Полицейские изъяли более двух килограммов синтетических наркотиков, таких как метадон, мефедрон, а также компьютерную технику, упаковочные материалы, банковские карты и другие предметы, свидетельствующие о незаконной деятельности задержанных.
В результате возбудили уголовное дело против подозреваемых. В настоящее время пять человек находятся под стражей, еще двое — под домашним арестом.
Ранее стало известно, что в Ростове проводят вечерние рейды для поимки распространителей наркотиков.