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Банду из семи наркоторговцев задержали в Ростовской области

12 июля 2023, 13:12
Фото: МВД по Ростовской области
Банду из семи наркоторговцев задержали в Ростовской области
В Ростовской области задержали семь человек, которые занимались распространением наркотиков, сообщили в региональном УМВД.

В 2020 году житель Батайска создал интернет-магазин, который специализировался на продаже незаконных товаров. Он привлек шесть человек в качестве закладчиков и оптовых курьеров, включая жителей Ростова-на-Дону, Батайска и Таганрога. Все подозреваемые были задержаны.

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Полицейские изъяли более двух килограммов синтетических наркотиков, таких как метадон, мефедрон, а также компьютерную технику, упаковочные материалы, банковские карты и другие предметы, свидетельствующие о незаконной деятельности задержанных.

В результате возбудили уголовное дело против подозреваемых. В настоящее время пять человек находятся под стражей, еще двое — под домашним арестом.

Ранее стало известно, что в Ростове проводят вечерние рейды для поимки распространителей наркотиков.

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