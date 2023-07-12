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Чрезвычайные ситуации в июле спрогнозировали в Ростовской области

12 июля 2023, 16:31
Фото: МЧС России по Ростовской области
В июле в Ростовской области прогнозируется чрезвычайная пожароопасность
В июле в Ростовской области прогнозируется чрезвычайная пожароопасность, сообщили в МЧС.

Ученые ВНИИ ГОЧС предупредили, что в ближайшие семь дней в Ростовской области велик риск ландшафтных пожаров. Вероятно, в регионе будут образовываться единичные очаги возгораний.

Местных жителей призвали следить за прогнозируемыми классами пожарной опасности.

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Также отмечается, что гидрологическая обстановка в регионе будет соответствовать сезонным изменениям.

Тем временем град размером с голубиное яйцо выпал в Нахичевани в Ростове 12 июля, а жители стали сообщать о настоящих градовых сугробах. По своему размеру градины напоминали перепелиное яйцо. Также в городе прошел мощный ливень.

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