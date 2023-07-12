Posted Сегодня, 16:31
Published Сегодня, 16:31
Modified Сегодня, 16:34
Updated Сегодня, 16:34
Ученые ВНИИ ГОЧС предупредили, что в ближайшие семь дней в Ростовской области велик риск ландшафтных пожаров. Вероятно, в регионе будут образовываться единичные очаги возгораний.
Местных жителей призвали следить за прогнозируемыми классами пожарной опасности.
Также отмечается, что гидрологическая обстановка в регионе будет соответствовать сезонным изменениям.
Тем временем град размером с голубиное яйцо выпал в Нахичевани в Ростове 12 июля, а жители стали сообщать о настоящих градовых сугробах. По своему размеру градины напоминали перепелиное яйцо. Также в городе прошел мощный ливень.