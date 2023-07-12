Posted Сегодня, 17:27
Published Сегодня, 17:27
Modified Сегодня, 17:29
Updated Сегодня, 17:29
Директор департамента дорог Ростова Денис Водопьянов на заседании гордумы заявил, что для поддержания дорог в городе в идеальном состоянии необходимо каждый год тратить на них по три миллиарда рублей. Для сравнения — в этом на них выделили всего лишь 700 миллионов рублей.
Необходимость миллиардных трат Водопьянов объяснил большой стоимостью самого ремонта дорог, ликвидации ям, асфальтирования грунтовых дорог.
Водопьянов уверен, что сумма в три миллиарда рублей не является несбыточной. Министерство транспорта якобы готово выделить ростовским чиновникам два миллиарда рублей до конца года. Объемы финансирования обещают увеличивать постепенно.
Также Денис Водопьянов подробно рассказал, какие дороги в Ростове отремонтируют в этом году.