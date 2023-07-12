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Чтобы иметь идеальные дороги, Ростову нужно тратить на них 3 млрд руб ежегодно

12 июля 2023, 17:27
Фото: 1MI
Чтобы иметь идеальные дороги, Ростову нужно тратить на них 3 млрд руб ежегодно
Для поддержания идеальных дорог, Ростову нужно тратить на них три миллиарда рублей ежегодно, заявил глава департамента дорог Денис Водопьянов.

Директор департамента дорог Ростова Денис Водопьянов на заседании гордумы заявил, что для поддержания дорог в городе в идеальном состоянии необходимо каждый год тратить на них по три миллиарда рублей. Для сравнения — в этом на них выделили всего лишь 700 миллионов рублей.

Необходимость миллиардных трат Водопьянов объяснил большой стоимостью самого ремонта дорог, ликвидации ям, асфальтирования грунтовых дорог.

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Водопьянов уверен, что сумма в три миллиарда рублей не является несбыточной. Министерство транспорта якобы готово выделить ростовским чиновникам два миллиарда рублей до конца года. Объемы финансирования обещают увеличивать постепенно.

Также Денис Водопьянов подробно рассказал, какие дороги в Ростове отремонтируют в этом году.

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