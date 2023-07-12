Директор департамента дорог Ростова Денис Водопьянов на заседании гордумы заявил, что для поддержания дорог в городе в идеальном состоянии необходимо каждый год тратить на них по три миллиарда рублей. Для сравнения — в этом на них выделили всего лишь 700 миллионов рублей.