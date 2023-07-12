Posted Сегодня, 08:12
Published Сегодня, 08:12
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Updated Сегодня, 08:14
Издание пишет, что президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому учеников разрешается допускать к занятиям физкультурой только после прохождения профилактических медицинских осмотров и получения заключения от медицинской организации.
Кроме того, учебные заведения должны будут оказывать медицинскую помощь учащимся. Этим смогут заниматься преподаватели, если пройдут специальную подготовку.
В пояснительной записке к законопроекту объясняется, что в последнее время замечен рост случаев внезапного ухудшения состояния здоровья учащихся во время занятий физкультурой. Поэтому появилась необходимость в том, чтобы работники школ могли предоставлять первую помощь детям до прибытия медицинского персонала на место происшествия.
Для того чтобы дети могли пройти профилактический осмотр, необходимо выполнить несколько шагов:
1. Сначала следует записаться к своему участковому педиатру. Это можно сделать, обратившись в поликлинику или по телефону;
2. После записи нужно заполнить специальную форму согласия на проведение осмотра. В этом документе родители или опекуны должны дать свое разрешение на проведение всех необходимых процедур;
3. Затем, врач-педиатр направит ребенка на консультацию к узким специалистам, если это будет необходимо. Также возможно назначение анализов для более точного определения состояния здоровья ребенка;
4. Ребенок должен пройти все предписанные обследования. Это могут быть различные исследования, включающие осмотр, а также другие процедуры, которые помогут врачу получить полную картину о состоянии здоровья ребенка;
5. После завершения всех необходимых обследований врач выдаст медицинское заключение, в котором будет описано состояние здоровья ребенка и результаты всех проведенных исследований. Это заключение можно будет использовать для получения допуска на физкультуру.
Как известно, нет общефедеральных выплат российским семьям на школьные нужды к 1 сентября. Такое было только один раз — в 2021 году, когда по указу президента России Владимира Путина все граждане с детьми от 6 до 18 лет получили по 10 тысяч рублей (на каждого ребенка соответствующего возраста) для подготовки к школе. Тогда президент объяснил эту меру поддержкой россиян с детьми в период пандемии коронавируса.
Регионы России стараются помочь семьям, в которых есть дети школьного возраста. Обычно это многодетные и малообеспеченные семьи. Например, в Ростовской области семьи с тремя и более детьми получают ежемесячно деньги на каждого ребенка. Это пособие предназначено, в том числе, для покупки школьной формы и оплаты проезда в общественном транспорте.
Еще одна группа получателей — сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Они имеют право на ежемесячное пособие в размере 12 023 рубля, а также выплату на покупку учебников и канцелярских принадлежностей к 1 сентября.
Добавим, что в Ростовской области в течение нескольких лет образовательные учреждения страдали от недостатка финансирования из регионального бюджета. Зарплаты сотрудников и покупка необходимого оборудования осуществлялись за счет ограниченных средств, определенных постановлением правительства региона.
Однако ежегодный рост цен учитывался только при расходах на заработную плату, не затрагивая другие статьи расходов. В результате этого нормативы дотаций либо оставались неизменными, либо снижались.
Однако власти обратили внимание на этот недочет и решили внести изменения в областной закон «Об образовании». Теперь при определении нормативов будет учтен предполагаемый рост инфляции. Это поможет школам обновить свою материально-техническую базу.
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