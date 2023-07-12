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Донских школьников будут допускать на физкультуру только после профосмотра

12 июля 2023, 08:12
Фото: 1MI
Донских школьников будут допускать на физкультуру только после профосмотра
В России, в том числе Ростовской области, школьникам нужно будет проходить профилактические осмотры, чтобы посещать уроки физкультуры, сообщают «Новые известия».

Издание пишет, что президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому учеников разрешается допускать к занятиям физкультурой только после прохождения профилактических медицинских осмотров и получения заключения от медицинской организации.

Кроме того, учебные заведения должны будут оказывать медицинскую помощь учащимся. Этим смогут заниматься преподаватели, если пройдут специальную подготовку.

В пояснительной записке к законопроекту объясняется, что в последнее время замечен рост случаев внезапного ухудшения состояния здоровья учащихся во время занятий физкультурой. Поэтому появилась необходимость в том, чтобы работники школ могли предоставлять первую помощь детям до прибытия медицинского персонала на место происшествия.

Как пройти профосмотр в больнице

Для того чтобы дети могли пройти профилактический осмотр, необходимо выполнить несколько шагов:

1. Сначала следует записаться к своему участковому педиатру. Это можно сделать, обратившись в поликлинику или по телефону;

2. После записи нужно заполнить специальную форму согласия на проведение осмотра. В этом документе родители или опекуны должны дать свое разрешение на проведение всех необходимых процедур;

3. Затем, врач-педиатр направит ребенка на консультацию к узким специалистам, если это будет необходимо. Также возможно назначение анализов для более точного определения состояния здоровья ребенка;

4. Ребенок должен пройти все предписанные обследования. Это могут быть различные исследования, включающие осмотр, а также другие процедуры, которые помогут врачу получить полную картину о состоянии здоровья ребенка;

5. После завершения всех необходимых обследований врач выдаст медицинское заключение, в котором будет описано состояние здоровья ребенка и результаты всех проведенных исследований. Это заключение можно будет использовать для получения допуска на физкультуру.

Это заключение можно будет использовать для получения допуска на физкультуру. Это заключение можно будет использовать для получения допуска на физкультуру.
Это заключение можно будет использовать для получения допуска на физкультуру.
Фото: 1MI

Какие есть выплаты к школе в Ростовской области

Как известно, нет общефедеральных выплат российским семьям на школьные нужды к 1 сентября. Такое было только один раз — в 2021 году, когда по указу президента России Владимира Путина все граждане с детьми от 6 до 18 лет получили по 10 тысяч рублей (на каждого ребенка соответствующего возраста) для подготовки к школе. Тогда президент объяснил эту меру поддержкой россиян с детьми в период пандемии коронавируса.

Регионы России стараются помочь семьям, в которых есть дети школьного возраста. Обычно это многодетные и малообеспеченные семьи. Например, в Ростовской области семьи с тремя и более детьми получают ежемесячно деньги на каждого ребенка. Это пособие предназначено, в том числе, для покупки школьной формы и оплаты проезда в общественном транспорте.

Еще одна группа получателей — сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Они имеют право на ежемесячное пособие в размере 12 023 рубля, а также выплату на покупку учебников и канцелярских принадлежностей к 1 сентября.

Добавим, что в Ростовской области в течение нескольких лет образовательные учреждения страдали от недостатка финансирования из регионального бюджета. Зарплаты сотрудников и покупка необходимого оборудования осуществлялись за счет ограниченных средств, определенных постановлением правительства региона.

Однако ежегодный рост цен учитывался только при расходах на заработную плату, не затрагивая другие статьи расходов. В результате этого нормативы дотаций либо оставались неизменными, либо снижались.

Однако власти обратили внимание на этот недочет и решили внести изменения в областной закон «Об образовании». Теперь при определении нормативов будет учтен предполагаемый рост инфляции. Это поможет школам обновить свою материально-техническую базу.

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