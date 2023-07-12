Как известно, нет общефедеральных выплат российским семьям на школьные нужды к 1 сентября. Такое было только один раз — в 2021 году, когда по указу президента России Владимира Путина все граждане с детьми от 6 до 18 лет получили по 10 тысяч рублей (на каждого ребенка соответствующего возраста) для подготовки к школе. Тогда президент объяснил эту меру поддержкой россиян с детьми в период пандемии коронавируса.