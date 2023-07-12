Posted Сегодня, 06:24
Published Сегодня, 06:24
Modified Сегодня, 06:26
Updated Сегодня, 06:26
Возгорание началось вечером во вторник, 11 июля, на площади 50 квадратных метров. Всего к ликвидации огня привлекли более 20 человек, они использовали семь единиц техники.
Открытое горение удалось ликвидировать в 20.49 мск, полностью потушили пожар в 21.33. Медицинская помощь никому не потребовалась.
Добавим, что предприятие занимается производством домашнего текстиля — махровых, вафельных и гладкотканых изделий.
Ранее СМИ писали, что «Донецкая мануфактура» могла быть поставщиком IKEA.