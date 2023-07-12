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Фабрика-поставщик IKEA горела в Ростовской области

12 июля 2023, 06:24
Фото: 1MI
Фабрика-поставщик ИКЕА горела в Ростовской области
В Ростовской области ликвидировали огонь на предприятии «Донецкая мануфактура», сообщили в региональном УМЧС.

Возгорание началось вечером во вторник, 11 июля, на площади 50 квадратных метров. Всего к ликвидации огня привлекли более 20 человек, они использовали семь единиц техники.

Открытое горение удалось ликвидировать в 20.49 мск, полностью потушили пожар в 21.33. Медицинская помощь никому не потребовалась.

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Добавим, что предприятие занимается производством домашнего текстиля — махровых, вафельных и гладкотканых изделий.

Ранее СМИ писали, что «Донецкая мануфактура» могла быть поставщиком IKEA.

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