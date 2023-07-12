Posted Сегодня, 06:59
Published Сегодня, 06:59
Modified Сегодня, 07:02
Updated Сегодня, 07:02
Вначале горожане рассказали о ливне, которые накрыл различные районы города, после чего появились сообщения о граде. Он размером с голубиное яйцо.
О пострадавших информации не поступало, но люди ушли с улиц и спрятались под навесами. Вместе с этим перекрыли улицу Малиновского для движения, что уже является обычной мерой во время ливней.
Добавим, что сейчас в городе действует штормовое предупреждение о неблагоприятной погоде. Синоптики уверяют, что скорость ветра может увеличиться до 24 метров в секунду.
Ранее поликлинику на Западном в Ростове затопило после ливня 29 июня.