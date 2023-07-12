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Град размером с голубиное яйцо выпал в Нахичевани в Ростове-на-Дону

12 июля 2023, 06:59
Фото: David Baxter/cc by sa-nd/flickr.com
Град размером с голубиное яйцо выпал в Нахичевани в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону в среду днем, 12 июля, начался град в Нахичевани, сообщили местные жители в соцсетях.

Вначале горожане рассказали о ливне, которые накрыл различные районы города, после чего появились сообщения о граде. Он размером с голубиное яйцо.

О пострадавших информации не поступало, но люди ушли с улиц и спрятались под навесами. Вместе с этим перекрыли улицу Малиновского для движения, что уже является обычной мерой во время ливней.

Фото: t.me/telega_rostov
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Град размером с голубиное яйцо выпал в Нахичевани в Ростове-на-Дону
Видео: t.me/telega_rostov

Добавим, что сейчас в городе действует штормовое предупреждение о неблагоприятной погоде. Синоптики уверяют, что скорость ветра может увеличиться до 24 метров в секунду.

Ранее поликлинику на Западном в Ростове затопило после ливня 29 июня.

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