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Инженера «Лукойл-ТТК» осудили за аварию с пострадавшими на теплотрассе в Ростове

12 июля 2023, 14:04
Фото: rostov-gorod.ru
Инженера «Лукойл-ТТК» осудили за аварию с пострадавшими на теплотрассе в Ростове
Инженера «Лукойл-ТТК» Сергея Самборского осудили по делу о громкой аварии на теплотрассе на улице Малиновского в Ростове, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Советский суд Ростова вынес приговор инженеру «Лукойл-ТТК» Сергею Самборскому. Его признали виновным в нарушении правил безопасности, повлекших причинение крупного ущерба. Речь идет об аварии на теплотрассе на улице Малиновского в марте 2022 года.

Самборского приговорили к двум годам ограничения свободы. В колонию инженер не отправится, однако в течение срока наказания ему нельзя покидать пределы своего муниципального образования и менять место жительства без согласования с госорганами. Также раз в месяц он должен отмечаться в УИИ ФСИН по месту жительства.

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Помимо этого, в течение трех лет инженер не может работать в сфере производственно-строительных работ с повышенной опасностью.

Напомним, в марте 2022 года прорвало теплотрассу на Малиновского, кипяток стал бить в жилой дом. Из-за этого затопило 12 квартир и три нежилых помещения. Размер ущерба оценили на сумму 11 миллионов рублей. Из-за горячей воды ожоги получили 14 человек. Самборского обвинили в нарушении правил безопасности при проведении работ на злополучной теплотрассе, так как из-за его действий произошло коррозийное разрушение труб.

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