Самборского приговорили к двум годам ограничения свободы. В колонию инженер не отправится, однако в течение срока наказания ему нельзя покидать пределы своего муниципального образования и менять место жительства без согласования с госорганами. Также раз в месяц он должен отмечаться в УИИ ФСИН по месту жительства.