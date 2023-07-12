Posted Сегодня, 14:04
Published Сегодня, 14:04
Modified Сегодня, 14:06
Updated Сегодня, 14:06
Советский суд Ростова вынес приговор инженеру «Лукойл-ТТК» Сергею Самборскому. Его признали виновным в нарушении правил безопасности, повлекших причинение крупного ущерба. Речь идет об аварии на теплотрассе на улице Малиновского в марте 2022 года.
Самборского приговорили к двум годам ограничения свободы. В колонию инженер не отправится, однако в течение срока наказания ему нельзя покидать пределы своего муниципального образования и менять место жительства без согласования с госорганами. Также раз в месяц он должен отмечаться в УИИ ФСИН по месту жительства.
Помимо этого, в течение трех лет инженер не может работать в сфере производственно-строительных работ с повышенной опасностью.
Напомним, в марте 2022 года прорвало теплотрассу на Малиновского, кипяток стал бить в жилой дом. Из-за этого затопило 12 квартир и три нежилых помещения. Размер ущерба оценили на сумму 11 миллионов рублей. Из-за горячей воды ожоги получили 14 человек. Самборского обвинили в нарушении правил безопасности при проведении работ на злополучной теплотрассе, так как из-за его действий произошло коррозийное разрушение труб.