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К новым станциям городской электрички в Ростове-на-Дону сделают подходы в 2023 году

12 июля 2023, 08:30
Фото: donland.ru
К новым станциям городской электрички в Ростове-на-Дону сделают подходы в 2023 году
В Ростове-на-Дону планируют провести работы по обустройству подходов к остановкам электрички, сообщают СМИ.

Речь идет о станциях «Левенцовская», «Орджоникидзе» и «Развилка», а работы должны завершиться в этом году. Эти остановки оснастят всем необходимым для комфортного ожидания транспорта.

Урбанист рассказал, почему из городской электрички в Ростове не делают наземное метро
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«Здесь заасфальтируют дорожки для пешеходов и установят освещение. В следующем году планируется обновить в городе еще две новые платформы — в Красном Аксае и на улице Соловьиной в районе Военведа», — пишет Donnews.

Ранее урбанист рассказал, почему из городской электрички в Ростове не делают наземное метро. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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