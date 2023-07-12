Posted Сегодня, 08:30
Published Сегодня, 08:30
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Речь идет о станциях «Левенцовская», «Орджоникидзе» и «Развилка», а работы должны завершиться в этом году. Эти остановки оснастят всем необходимым для комфортного ожидания транспорта.
«Здесь заасфальтируют дорожки для пешеходов и установят освещение. В следующем году планируется обновить в городе еще две новые платформы — в Красном Аксае и на улице Соловьиной в районе Военведа», — пишет Donnews.
Ранее урбанист рассказал, почему из городской электрички в Ростове не делают наземное метро. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.