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К строящемуся вокзалу в Ростове построят дорогу и развязку за 115 миллионов рублей

12 июля 2023, 14:57
Фото: 1MI
К строящемуся вокзалу в Ростове построят дорогу и развязку за 115 миллионов рублей
К территории старого аэропорта в Ростове построят дорогу и развязку, также в планах у властей реконструкция улицы Берберовской, рассказал глава администрации города Алексей Логвиненко.

Власти Ростова озаботились развитием транспортной инфраструктуры на территории старого аэропорта. Сейчас там возводят Центральный областной автовокзал, а также жилой район.

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Фото: Администрация Ростова

Для улучшения транспортного сообщения там решили построить новую дорогу. Она будет пролегать от перекрестка улиц Вересаева и Берберовской до въезда на территорию старого аэропорта на Шолохова. Также построить планируют развязку на пересечении въезда на старый аэровокзал и проспекта Шолохова. Наконец, в планах у властей реконструкция улицы Берберовской на участке от Вересаева до 40-летия Победы.

На эти цели из областного и городского бюджетов выделят 115 миллионов рублей. Само строительство и реконструкция дорог завершатся к 2026 году.

Ранее урбанист Зайцев назвал вредной идею назвать «Центральным» автовокзал на краю Ростова.

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