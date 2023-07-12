Posted Сегодня, 14:57
Published Сегодня, 14:57
Modified Сегодня, 14:59
Updated Сегодня, 14:59
Власти Ростова озаботились развитием транспортной инфраструктуры на территории старого аэропорта. Сейчас там возводят Центральный областной автовокзал, а также жилой район.
Для улучшения транспортного сообщения там решили построить новую дорогу. Она будет пролегать от перекрестка улиц Вересаева и Берберовской до въезда на территорию старого аэропорта на Шолохова. Также построить планируют развязку на пересечении въезда на старый аэровокзал и проспекта Шолохова. Наконец, в планах у властей реконструкция улицы Берберовской на участке от Вересаева до 40-летия Победы.
На эти цели из областного и городского бюджетов выделят 115 миллионов рублей. Само строительство и реконструкция дорог завершатся к 2026 году.
Ранее урбанист Зайцев назвал вредной идею назвать «Центральным» автовокзал на краю Ростова.