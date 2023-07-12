Для улучшения транспортного сообщения там решили построить новую дорогу. Она будет пролегать от перекрестка улиц Вересаева и Берберовской до въезда на территорию старого аэропорта на Шолохова. Также построить планируют развязку на пересечении въезда на старый аэровокзал и проспекта Шолохова. Наконец, в планах у властей реконструкция улицы Берберовской на участке от Вересаева до 40-летия Победы.