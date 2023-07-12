Напомним, что резонансное дело рассматривает Пролетарский районный суд, однако из-за большого числа подсудимых и адвокатов процесс перенесли в здание Ростовского гарнизонного суда. Всего же на скамье подсудимых оказались 16 человек, в том числе бизнесмен Карим Бабаев и его сыновья.