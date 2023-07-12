Posted Сегодня, 11:31
Published Сегодня, 11:31
Modified Сегодня, 11:44
Updated Сегодня, 11:44
Напомним, что резонансное дело рассматривает Пролетарский районный суд, однако из-за большого числа подсудимых и адвокатов процесс перенесли в здание Ростовского гарнизонного суда. Всего же на скамье подсудимых оказались 16 человек, в том числе бизнесмен Карим Бабаев и его сыновья.
Обвиняемым вменяют передачу муниципальной земли в аренду. Речь идет о территории, где ранее работали аксайские рынки. Их закрытие в апреле 2021 года привело к большому общественному резонансу.
Присутствующий на заседании корреспондент RostovGazeta рассказал, что в самом начале пропала связь с одним из подсудимых, который сейчас находится в Межобластной туберкулезной больнице № 19. Это привело к некоторым проблемам.
«Без подсудимого судья не хочет проводить заседание. Дело начинается скандалом, 30 родственников так и стоят перед рамкой… Вопрос пока подвис…», — рассказывал корреспондент.
Однако позже заседание все же началось и продолжалось около 1,5 часа. После этого объявили перерыв на неделю.