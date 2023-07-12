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Скандал разразился на первом заседании суда по делу ОПГ Бабаева и Борзенко в Ростове

12 июля 2023, 11:31
Фото: rostovgazeta.ru
Как проходил суд по делу аксайской ОПГ и почему разразился скандал
В Ростове-на-Дону в среду, 12 июля, состоялось заседание по делу бывшего главы Аксайского района Виталия Борзенко и ряда бизнесменов. Как прошел процесс и почему на нем разразился скандал, в материале RostovGazeta.

Напомним, что резонансное дело рассматривает Пролетарский районный суд, однако из-за большого числа подсудимых и адвокатов процесс перенесли в здание Ростовского гарнизонного суда. Всего же на скамье подсудимых оказались 16 человек, в том числе бизнесмен Карим Бабаев и его сыновья.

Обвиняемым вменяют передачу муниципальной земли в аренду. Речь идет о территории, где ранее работали аксайские рынки. Их закрытие в апреле 2021 года привело к большому общественному резонансу.

Всего же на скамье подсудимых оказались 16 человек, в том числе бизнесмен Карим Бабаев и его сыновья.Всего же на скамье подсудимых оказались 16 человек, в том числе бизнесмен Карим Бабаев и его сыновья.
Всего же на скамье подсудимых оказались 16 человек, в том числе бизнесмен Карим Бабаев и его сыновья.
Фото: rostovgazeta.ru
Дело об аксайских рынках будут рассматривать в Ростовском гарнизонном суде
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Присутствующий на заседании корреспондент RostovGazeta рассказал, что в самом начале пропала связь с одним из подсудимых, который сейчас находится в Межобластной туберкулезной больнице № 19. Это привело к некоторым проблемам.

«Без подсудимого судья не хочет проводить заседание. Дело начинается скандалом, 30 родственников так и стоят перед рамкой… Вопрос пока подвис…», — рассказывал корреспондент.

Видео: rostovgazeta.ru

Однако позже заседание все же началось и продолжалось около 1,5 часа. После этого объявили перерыв на неделю.

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