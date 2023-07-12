rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:29

Published Сегодня, 07:29

Modified Сегодня, 07:31

Updated Сегодня, 07:31

Изображение материала

Мощные потоки воды накрыли улицы Ростова-на-Дону утром 12 июля

12 июля 2023, 07:29
Фото: 1MI
Мощные потоки воды накрыли улицы Ростова-на-Дону утром 12 июля
В Ростове-на-Дону появившиеся из-за дождя мощные потоки воды затопили несколько улиц, сообщили в горожане в соцсетях.

В городе в среду, 12 июля, начался ливень и выпал град, из-за чего подтопило дороги. Мощные потоки проходят по улицам города.

Известно, что подтоплены сразу несколько улиц, в том числе Семашко, Береговая, Донская. Однако движение здесь не останавливали и машины едут, несмотря на скрывшиеся под водой дороги.

В некоторых местах вода людям по пояс, но они пытаются перейти проезжую часть. Вместе с этим дождь стал не таким интенсивным, но пока ливневки не справляются со своими задачами.

Добавим, что в регионе сейчас действует штормовое предупреждение.

Видео: t.me/telega_rostov
Читайте также:
Власти рассказали, какие угрозы ждут ростовчан из-за непогодыМалиновского перекрыли в Ростове-на-Дону из-за непогодыРостовский таксист объяснил, почему цены на поездки подскакивают в разы в непогоду
#Илья Протвинов#Ливень с градом в Ростове 12 июля#Ростов-на-Дону#Происшествия#Дороги#Ливень#Улицы#Потоп#Град#Видео
Подпишитесь
В Ростове строят новые трамвайные пути, пока горожане простаивают в пробках
Вчера, 15:22
Журналист Хорошилов заявил об активизации Telegram-каналов перед выборами в Ростове
Вчера, 17:00
В Ростове проводят вечерние рейды для поимки распространителей наркотиков
Вчера, 15:22
На Кубани задержали подозреваемого по делу об убийстве Станислава Ржицкого
Вчера, 15:14
Ростовчанина будут судить за выброшенную сумку с телом умершего от истощения сына
Вчера, 14:32
Ростовская область в августе может войти в содружество «Донбасс» вместе с ЛНР и ДНР
Вчера, 14:08