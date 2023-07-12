Posted Сегодня, 07:29
Published Сегодня, 07:29
Modified Сегодня, 07:31
Updated Сегодня, 07:31
В городе в среду, 12 июля, начался ливень и выпал град, из-за чего подтопило дороги. Мощные потоки проходят по улицам города.
Известно, что подтоплены сразу несколько улиц, в том числе Семашко, Береговая, Донская. Однако движение здесь не останавливали и машины едут, несмотря на скрывшиеся под водой дороги.
В некоторых местах вода людям по пояс, но они пытаются перейти проезжую часть. Вместе с этим дождь стал не таким интенсивным, но пока ливневки не справляются со своими задачами.
Добавим, что в регионе сейчас действует штормовое предупреждение.