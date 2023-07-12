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МВД и Следком проверяют факт избиения мигрантами двух рабочих в Ростове

12 июля 2023, 12:49
Фото: 1MI
МВД и Следком проверяют факт избиения мигрантами двух рабочих в Ростове
Правоохранительные органы проверяют информацию об избиении двух мужчин мигрантами в Ростове, сообщили в СК РФ по региону.

МВД и Следком организовали проверку после сообщений СМИ об избиении двух рабочих парой мигрантов в Ростове. Инцидент произошел на одном из строительных объектов города.

Проверку курирует глава следственного управления Аслан Хуаде. По ее итогам, будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

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Readovka писала, что после избиения мигранты угрожали мужчинам расправой в случае обращения в полицию. Угрозы получали и руководители фирмы, в которой трудоустроены рабочие.

Напомним, ранее массовые проверки мигрантов начались в Ростовской области.

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