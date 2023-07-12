Posted Сегодня, 12:49
Published Сегодня, 12:49
Modified Сегодня, 12:51
Updated Сегодня, 12:51
МВД и Следком организовали проверку после сообщений СМИ об избиении двух рабочих парой мигрантов в Ростове. Инцидент произошел на одном из строительных объектов города.
Проверку курирует глава следственного управления Аслан Хуаде. По ее итогам, будет принято решение о возбуждении уголовного дела.
Readovka писала, что после избиения мигранты угрожали мужчинам расправой в случае обращения в полицию. Угрозы получали и руководители фирмы, в которой трудоустроены рабочие.
Напомним, ранее массовые проверки мигрантов начались в Ростовской области.