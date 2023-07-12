На берегу реки Калитва в Ростовской области найдены останки пропавшей девушки

Posted Сегодня, 13:57
Published Сегодня, 13:57
Modified Сегодня, 13:58
Updated Сегодня, 13:58
По данным специалистов, они принадлежат девушке, которая пропала в 2021 году. Теперь они смогли идентифицировать погибшую, пишет «КП-Ростов-на-Дону».
Одежда на теле осталась целой, и повреждений на нем не обнаружено. Эксперты предполагают, что с девушкой произошел несчастный случай, возможно, она утонула. Однако точная причина смерти будет установлена позднее.
В настоящее время официальная информация о происшествии ещё не поступила.