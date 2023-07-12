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Posted Сегодня, 13:57

Published Сегодня, 13:57

Modified Сегодня, 13:58

Updated Сегодня, 13:58

На берегу реки Калитва в Ростовской области найдены останки пропавшей девушки

12 июля 2023, 13:57
Скелетированные останки были найдены возле одного из хуторов в Белокалитвинском районе.

По данным специалистов, они принадлежат девушке, которая пропала в 2021 году. Теперь они смогли идентифицировать погибшую, пишет «КП-Ростов-на-Дону».

Одежда на теле осталась целой, и повреждений на нем не обнаружено. Эксперты предполагают, что с девушкой произошел несчастный случай, возможно, она утонула. Однако точная причина смерти будет установлена позднее.

В настоящее время официальная информация о происшествии ещё не поступила.

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