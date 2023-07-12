Нет вольнее Дона тихого — в Старочеркасской пройдет праздник казачьего фольклора

Помимо музыкальной программы, всех желающих ждет форум донских ремесленников.

Как отмечают организаторы, мероприятие соберет участников народных хоров, вокальных ансамблей и фольклорных коллективов различных возрастов. Это те музыкальные коллективы, которые хранят песенные традиции Дона. Также в Старочеркасскую съедутся мастера декоративно-прикладного творчества из Ростовской области и Краснодарского края.