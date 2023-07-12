Нет вольнее Дона тихого — в Старочеркасской пройдет праздник казачьего фольклора

Posted Сегодня, 15:01
Published Сегодня, 15:01
Modified Сегодня, 15:03
Updated Сегодня, 15:03
Помимо музыкальной программы, всех желающих ждет форум донских ремесленников.
Как отмечают организаторы, мероприятие соберет участников народных хоров, вокальных ансамблей и фольклорных коллективов различных возрастов. Это те музыкальные коллективы, которые хранят песенные традиции Дона. Также в Старочеркасскую съедутся мастера декоративно-прикладного творчества из Ростовской области и Краснодарского края.
Начнется фестиваль с выставки-продажи сувенирной продукции и декоративно-прикладного творчества «Город мастеров». Здесь можно будет принять участие в мастер-классах по различным ремеслам глины и посетить площадку «Керамическая сказка», где свое творчество покажут лучшие мастера-керамисты области.
Около главной сцены будет дан старт флешмобу — «Танцуем казачий краковяк», который организуют артисты вокального ансамбля «Атаман». Они исполнят элементы традиционного казачьего танца под аккомпанемент оркестра народных инструментов и пригласят присутствующих присоединиться.
На песенных полянах разместятся народные исполнители, а на детской полянке «Солнечная» будут водить веселый хоровод.
Завершится праздник гала-концертом, на котором выступят народные и фольклорные коллективы, исполняющие традиционные песни донских казаков.
Первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов поясняет, что в рамках фестиваля будет проведен семинар-практикум «Преемственность». Его слушателями станут руководители фольклорных коллективов и любители традиционного песенного искусства.
— Это сделано для сохранения и популяризации традиционного песенного наследия донских казаков, — говорит замгубернатора. — Параллельно пройдет форум ремесленников Дона, который соберет самых ярких мастеров традиционных ремесел. Они смогут обсудить насущные отраслевые вопросы и поделиться практическим опытом, — заключил Игорь Гуськов.
Напомним, что первый летний праздник областного фестиваля казачьего фольклора «Нет вольнее Дона Тихого!» состоялся в Старочеркасской 17 июня.