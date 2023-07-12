Posted Сегодня, 04:42
Published Сегодня, 04:42
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Updated Сегодня, 04:56
Строительство еще одной стены началось между зданием штаба и железным забором на улице Пушкинской. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
Напомним, что в конце июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин с военной техникой и бойцами прибыл в Ростове-на-Дону. Он находился в штабе ЮВО, где позже были проведены переговоры.
Российские власти назвали случившееся вооруженным мятежом.
Также стало известно, где сейчас находится Пригожин после мятежа в Ростове.