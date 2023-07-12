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Ограждения начали строить возле штаба ЮВО в Ростове-на-Дону

12 июля 2023, 04:42
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростове-на-Дону возле здания штаба Южного военного округа началось строительство новой стены, сообщает корреспондент RostovGazeta.

Строительство еще одной стены началось между зданием штаба и железным забором на улице Пушкинской. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

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Напомним, что в конце июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин с военной техникой и бойцами прибыл в Ростове-на-Дону. Он находился в штабе ЮВО, где позже были проведены переговоры.

Российские власти назвали случившееся вооруженным мятежом.

Также стало известно, где сейчас находится Пригожин после мятежа в Ростове.

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