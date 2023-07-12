Полезный интернет: эксперты и Tele2 расскажут, как провести лето более продуктивно

«Существуют разные мнения о том, сколько времени нужно для того, чтобы овладеть какими-либо новыми навыками, и часто для старта нужна дополнительная мотивация. Мы хотим помочь своим клиентам в освоении новых горизонтов и предлагаем им 3 месяца бесплатного домашнего интернета. Его можно использовать по своему усмотрению — в том числе потратить на получение полезных знаний. Кроме бесплатного периода у домашнего интернета Tele2 много других преимуществ — его удобно оплачивать со счета мобильного телефона, в пакет также входит интерактивное ТВ, доступное на любом устройстве».