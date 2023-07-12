Posted Сегодня, 16:03
Published Сегодня, 16:03
Modified Сегодня, 16:05
Updated Сегодня, 16:05
Подросток в Батайске около месяца назад избил своего сверстника. Инцидент попал на видео. Родители пострадавшего ребенка решили не обращаться в полицию и разрешить ситуацию в гражданском поле.
Однако подросток, учинивший избиение, извиниться не захотел. Более того, видео с дракой он показывал знакомым и хвастался своей безнаказанностью. Мальчик продолжает задирать других детей. Родители агрессивное поведение школьника только подкрепляют и называют пострадавших «терпилами».
В соцсетях также пишут, что подросток профессионально занимается тайским боксом.
В полиции ситуацией заинтересовались. Сейчас по акту произошедшего проводится проверка.
Также МВД и Следком проверяют факт избиения мигрантами двух рабочих в Ростове.