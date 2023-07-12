Однако подросток, учинивший избиение, извиниться не захотел. Более того, видео с дракой он показывал знакомым и хвастался своей безнаказанностью. Мальчик продолжает задирать других детей. Родители агрессивное поведение школьника только подкрепляют и называют пострадавших «терпилами».