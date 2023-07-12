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Published Сегодня, 16:03

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Полиция проверит факт избиения подростком-боксером сверстника в Ростовской области

12 июля 2023, 16:03
Фото: 1MI
Подросток в Батайске жестоко избил сверстника
Подросток в Батайске жестоко избил сверстника, ситуацией заинтересовались правоохранительные органы, подтвердили в МВД Ростовской области.

Подросток в Батайске около месяца назад избил своего сверстника. Инцидент попал на видео. Родители пострадавшего ребенка решили не обращаться в полицию и разрешить ситуацию в гражданском поле.

Однако подросток, учинивший избиение, извиниться не захотел. Более того, видео с дракой он показывал знакомым и хвастался своей безнаказанностью. Мальчик продолжает задирать других детей. Родители агрессивное поведение школьника только подкрепляют и называют пострадавших «терпилами».

В соцсетях также пишут, что подросток профессионально занимается тайским боксом.

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В полиции ситуацией заинтересовались. Сейчас по акту произошедшего проводится проверка.

Также МВД и Следком проверяют факт избиения мигрантами двух рабочих в Ростове.

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#Виктория Прутковская#Происшествие#Полиция#Дети#Происшествия#Общество#Новости#Батайск#Ростов-на-Дону#Ростов
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