Привычка носить конский хвост может нанести вред структуре и качеству волос

Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
Modified Сегодня, 06:27
Updated Сегодня, 06:27
Например, любимый многими такой удобный и красивый конский хвост оказался одним из главных врагов красивой прически. Это объясняется тем, что собранные таким образом волосинки не получают значительной части питательных элементов. Это приводит к их истончению, а также может спровоцировать сухость и раздражение кожи головы, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
«Еще больше вреда наносит тугой пучок. Он переламывает волоски и создает эффект „пушка“. Также он провоцирует сечение кончиков, так как очень сильно натягиваются корни волос и они перестают увлажняться. Как и конский хвост, такая прическа нарушает кровообращение кожи головы и становится причиной выпадения волос», — рассказывает парикмахер Марина Лапина.
Нарушает структуру и любимый всеми небрежный пучок. Он путает и переламывает волосы напополам, а также пережимает их. Это приводит к алопеции и атрофии волосяных фолликулов.
Не менее важно и то, с помощью чего вы крепите хвост, специалисты советуют использовать мягкие ленты-зажимы или барханные резинки.