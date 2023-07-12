Привычка носить конский хвост может нанести вред структуре и качеству волос

Например, любимый многими такой удобный и красивый конский хвост оказался одним из главных врагов красивой прически. Это объясняется тем, что собранные таким образом волосинки не получают значительной части питательных элементов. Это приводит к их истончению, а также может спровоцировать сухость и раздражение кожи головы, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».