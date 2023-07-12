rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:26

Published Сегодня, 06:26

Modified Сегодня, 06:27

Updated Сегодня, 06:27

Привычка носить конский хвост может нанести вред структуре и качеству волос

12 июля 2023, 06:26
На структуру и качество волоса влияют не только внешние факторы, но и то, какую прическу мы привыкли носить. Некоторые способы убирать волосы являются травматичными и делают волосы тонкими и безжизненными.

Например, любимый многими такой удобный и красивый конский хвост оказался одним из главных врагов красивой прически. Это объясняется тем, что собранные таким образом волосинки не получают значительной части питательных элементов. Это приводит к их истончению, а также может спровоцировать сухость и раздражение кожи головы, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

«Еще больше вреда наносит тугой пучок. Он переламывает волоски и создает эффект „пушка“. Также он провоцирует сечение кончиков, так как очень сильно натягиваются корни волос и они перестают увлажняться. Как и конский хвост, такая прическа нарушает кровообращение кожи головы и становится причиной выпадения волос», — рассказывает парикмахер Марина Лапина.

Нарушает структуру и любимый всеми небрежный пучок. Он путает и переламывает волосы напополам, а также пережимает их. Это приводит к алопеции и атрофии волосяных фолликулов.

Не менее важно и то, с помощью чего вы крепите хвост, специалисты советуют использовать мягкие ленты-зажимы или барханные резинки.

Подпишитесь
В Ростове строят новые трамвайные пути, пока горожане простаивают в пробках
Вчера, 15:22
Журналист Хорошилов заявил об активизации Telegram-каналов перед выборами в Ростове
Вчера, 17:00
В Ростове проводят вечерние рейды для поимки распространителей наркотиков
Вчера, 15:22
На Кубани задержали подозреваемого по делу об убийстве Станислава Ржицкого
Вчера, 15:14
Ростовчанина будут судить за выброшенную сумку с телом умершего от истощения сына
Вчера, 14:32
Ростовская область в августе может войти в содружество «Донбасс» вместе с ЛНР и ДНР
Вчера, 14:08