Posted Сегодня, 08:49
Published Сегодня, 08:49
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Пробка появилась в районе поселка Суходольск, а ее протяженность составляет более двух километров. На карте стоит значок, что на этом участке произошла авария.
В результате потоки машин в данный момент едут очень медленно. Добавим, что транспортные проблемы сейчас есть и в Ростове-на-Дону, где затопило сразу несколько улиц из-за ливней. В городе временно перекрывали движение на Малиновского.
Ранее появилась информация, что депутаты Ростовской области хотят обратиться к зампреду правительства РФ Марату Хуснуллину, чтобы добиться реконструкции и расширения трассы М-4 «Дон»