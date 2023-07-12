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Пробки парализовали движение по М-4 «Дон» в Ростовской области 12 июля

12 июля 2023, 08:49
Фото: Азъ. Е / Яндекс.Карты
Пробки парализовали движение по М-4 «Дон» в Ростовской области
В Ростовской области утром в среду, 12 июля, появились серьезные заторы на трассе М-4 «Дон», следует из данных онлайн-карт.

Пробка появилась в районе поселка Суходольск, а ее протяженность составляет более двух километров. На карте стоит значок, что на этом участке произошла авария.

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Фото: Яндекс.Карты

В результате потоки машин в данный момент едут очень медленно. Добавим, что транспортные проблемы сейчас есть и в Ростове-на-Дону, где затопило сразу несколько улиц из-за ливней. В городе временно перекрывали движение на Малиновского.

Ранее появилась информация, что депутаты Ростовской области хотят обратиться к зампреду правительства РФ Марату Хуснуллину, чтобы добиться реконструкции и расширения трассы М-4 «Дон»

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