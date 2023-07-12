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Posted Сегодня, 11:19

Published Сегодня, 11:19

Modified Сегодня, 11:21

Updated Сегодня, 11:21

Психолог рассказал о полезных жанрах чтения перед сном

12 июля 2023, 11:19
Самое лучшее чтение перед сном — сказки, романтика и приключенческие произведения. Так считается кандидат психологических наук доцент кафедры психологического консультирования факультета психологии ГУП Александр Кононов.

В беседе с NEWS.ru эксперт пояснил, что предпочтение следует отдавать бумажным книгам, в крайнем случае — «E-lnk-читалке».

Использование этих носителей позволяет избежать негативного воздействия излучений от экранов андроидов, которые могут спровоцировать проблемы со сном. Сказки, романтические рассказы, приключенческая литература — все это не требует серьезных мыслительных процессов и позволяет настроить мозг на ночной сон, считает Кононов.

По мнению специалиста, читать книги на ночь для здоровья и психического состояния намного полезнее, чем «залипание» в гаджетах. Книги способствуют к творческой активности, что способствует хорошему засыпанию.

Информация, получаемая из книг, поступает в кратковременную память. Таким образом происходит процесс замещения стрессов, неприятных разговоров, тревог и негативных событий, накопившихся в течение дня. Легкое чтиво снижает риск ночных кошмаров или дурных сновидений. Почитав на ночь хорошую книгу, утром человек просыпается более отдохнувшим и в добром расположении духа. Также психолог порекомендовал читать книги частями, чтобы этот процесс не стал заменой сна.

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