Психолог рассказал о полезных жанрах чтения перед сном

Информация, получаемая из книг, поступает в кратковременную память. Таким образом происходит процесс замещения стрессов, неприятных разговоров, тревог и негативных событий, накопившихся в течение дня. Легкое чтиво снижает риск ночных кошмаров или дурных сновидений. Почитав на ночь хорошую книгу, утром человек просыпается более отдохнувшим и в добром расположении духа. Также психолог порекомендовал читать книги частями, чтобы этот процесс не стал заменой сна.