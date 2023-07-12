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Раритетные пожарные машины показали на выставке в Таганроге

12 июля 2023, 15:07
Фото: Пресс-служба МЧС России по Ростовской области
Выставка раритетных пожарных машин состоялась в Таганроге
Выставка раритетных пожарных машин состоялась в Таганроге, рассказали в пресс-службе МЧС по Ростовской области.

В Таганроге пожарные отметили 214 лет со дня создания пожарной охраны имени Петра Великого. В честь праздника в подразделениях отряда организовали день открытых дверей и выставку как современной пожарной техники, так и ее раритетных образцов. Посмотреть на пожарные машины пришли сотни жителей Таганрога.

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В региональном МЧС отметили заслуги спасателей приморского города. Их поздравили с важной датой, а также пожелали побед в борьбе со стихией, здоровья и новых перспектив развития.

Ранее в МЧС рассказали, почему погибают отдыхающие на Черноморском побережье России.

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#Виктория Прутковская#МЧС России по Ростовской области#Общество#Касается каждого#Новости#Ростовская область#Таганрог
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