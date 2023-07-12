В Таганроге пожарные отметили 214 лет со дня создания пожарной охраны имени Петра Великого. В честь праздника в подразделениях отряда организовали день открытых дверей и выставку как современной пожарной техники, так и ее раритетных образцов. Посмотреть на пожарные машины пришли сотни жителей Таганрога.