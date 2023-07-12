РЭО: В Шри-Ланке планируется создание объекта КПО мощностью 1 млн тонн

Реформа, которая стартовала в России всего несколько лет назад, уже приносит свои результаты, и в РЭО готовы обсуждать с представителями иностранных государств российские технологии в сфере переработки отходов. В Шри-Ланке готовятся к запуску пилотного проекта по строительству комплексного объекта по обработке и утилизации отходов мощностью 1 млн тонн в год. «Планируется, что все оборудование на объекте будет российского производства», — сообщил Буцаев по итогам встречи.