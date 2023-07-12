rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:14

Published Сегодня, 16:14

Modified Сегодня, 16:14

Updated Сегодня, 16:14

Изображение материала

РЭО: В Шри-Ланке планируется создание объекта КПО мощностью 1 млн тонн

12 июля 2023, 16:14
Фото: reo.ru
В Шри-Ланке проявили интерес к оборудованию российского производства в рамках реализации пилотного проекта по строительству в республике комплексного объекта по обращению с ТКО.

В ходе рабочей встречи стороны обсудили подробности проекта и вопросы международного сотрудничества. Гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев рассказал Рамешу Патиране, главе Министерства промышленности Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка, о том, как развивается сотрудничество между странами в области обращения с отходами и какая работа проводится в рамках планов по формированию в России экономики замкнутого цикла. Глава РЭО отметил, что в стране уже наработан определенный опыт, которым она может поделиться с другими государствами. Об этом пишет transsibinfo.com.

Реформа, которая стартовала в России всего несколько лет назад, уже приносит свои результаты, и в РЭО готовы обсуждать с представителями иностранных государств российские технологии в сфере переработки отходов. В Шри-Ланке готовятся к запуску пилотного проекта по строительству комплексного объекта по обработке и утилизации отходов мощностью 1 млн тонн в год. «Планируется, что все оборудование на объекте будет российского производства», — сообщил Буцаев по итогам встречи.

В свою очередь Рамеш Патирана упомянул о длительном и плодотворном сотрудничестве двух государств, отметив высокое технологическое развитие Российской Федерации в сфере обращения с отходами.

Министр предложил специалистам РЭО посетить Шри-Ланку с деловым визитом и провести аудит национальной системы обращения с отходами республики.

Подпишитесь
Скандал разразился на первом заседании суда по делу ОПГ Бабаева и Борзенко в Ростове
Сегодня, 11:31
Адвокат Беркович рассказал, почему оппозиционерка Спорышева срочно уехала из Ростова
Сегодня, 10:31
Банду из семи наркоторговцев задержали в Ростовской области
Сегодня, 13:12
Ростовчанин Дибров на латыни проклял новую ведущую «Кто хочет стать миллионером?»
Сегодня, 14:03
Климатолог рассказал, когда закончатся затяжные дожди в Краснодарском крае
Сегодня, 14:44
Врач-онколог Васильева предупредила отдыхающих на Черном море об опасности загара
Сегодня, 15:02