РЭО: В Шри-Ланке планируется создание объекта КПО мощностью 1 млн тонн

Posted Сегодня, 16:14
Published Сегодня, 16:14
Modified Сегодня, 16:14
Updated Сегодня, 16:14
В ходе рабочей встречи стороны обсудили подробности проекта и вопросы международного сотрудничества. Гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев рассказал Рамешу Патиране, главе Министерства промышленности Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка, о том, как развивается сотрудничество между странами в области обращения с отходами и какая работа проводится в рамках планов по формированию в России экономики замкнутого цикла. Глава РЭО отметил, что в стране уже наработан определенный опыт, которым она может поделиться с другими государствами. Об этом пишет transsibinfo.com.
Реформа, которая стартовала в России всего несколько лет назад, уже приносит свои результаты, и в РЭО готовы обсуждать с представителями иностранных государств российские технологии в сфере переработки отходов. В Шри-Ланке готовятся к запуску пилотного проекта по строительству комплексного объекта по обработке и утилизации отходов мощностью 1 млн тонн в год. «Планируется, что все оборудование на объекте будет российского производства», — сообщил Буцаев по итогам встречи.
В свою очередь Рамеш Патирана упомянул о длительном и плодотворном сотрудничестве двух государств, отметив высокое технологическое развитие Российской Федерации в сфере обращения с отходами.
Министр предложил специалистам РЭО посетить Шри-Ланку с деловым визитом и провести аудит национальной системы обращения с отходами республики.