Ритуал Мазараки: невероятные совпадения в жизни известных исторических личностей

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Published Сегодня, 08:50
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Мазараки — это известный дворянский род греческого происхождения. Первое упоминание о Мазараки можно встретить в древних летописях 14 века. Известно, что род имеет две ветви — польскую и малороссийскую. В нашем рассказе речь пойдет о малороссийской ветви. Именно из нее происходили Мазараки — Семен Семенович и братья Мазараки, его сыновья. О Семёне, Илье, Николае и Адриане подробнее мы расскажем чуть позже. Все они внесли существенный вклад в развитие российского государства. Неудивительно, что девиз этого рода, который можно увидеть на фамильном гербе — «ВСЕМ СВЕТЯТ». Мазараки — отважным воинам, предприимчивым промышленникам, талантливым музыкантам, общественным деятелям — этот девиз подходит как нельзя лучше.
Итак, перейдем к интересным фактам и совпадениям в истории этого знаменитого рода, которые дошли до наших дней.
Ритуал Мазараки
Важно отметить, что греки на Руси считались высоко квалифицированными специалистами. Они располагали глубокими знаниями в точных науках, военном деле, культуре и в целом привнесли много нового в эти области. Это неудивительно, ведь греки были выходцами из Византии, которая до 18 века была одной из самых высокоразвитых держав в мире.
В памяти потомков остались целые династии старинных греческих семей, многие их представители проявили незаурядные способности на своем профессиональном поприще. История семьи Мазараки тем более примечательна в этой связи. Сразу несколько поколений успешно проявили себя на военной службе, в промышленности, искусстве. Впору задуматься о ритуале Мазараки, который предопределил судьбу нескольких поколений этого рода.
Военная сфера — в приоритете
Особенно успешны были греки на военной службе. История страны помнит много известных выходцев из Византии на службе армии России.
Представители сразу нескольких поколений семьи Мазараки также сделали свой выбор в пользу армии. Высший свет того времени полагал, что такого рода служение родине является более престижным по сравнению, например, с гражданской службой.
Наш главный герой Семен Мазараки появился на свет в потомственной семье военных. Отец его был премьер-майором, дед имел почетное звание бунчуковый товарищ, а прадед отличился в сражении при защите Дербентской крепости. Семен после завершения обучения в кадетском училище, сделал карьеру в армии. Прошел войну 1812 г, был отмечен государственными наградами, среди них орден святой Анны, орден святого Владимира и орден святого Георгия. Вышел в отставку в чине генерал-майора.
Его сыновья братья Мазараки тоже пошли по военной стезе. Службу свою начали с Семёновского полка. Два брата — Семён и Илья завершили свою службу в чине полковника. Адриан после обучения служил недолго и вскоре вышел в отставку. Николай, также как отец, дослужился до генерал-майора. Николай в ходе службы получил ранения, был участником разных боевых действий — в Австрии, на Кавказе, в Севастополе.
Роль греков в культурном наследии страны
Известно, что именно греки Кирилл и Мефодий создали славянскую азбуку. Феофан Грек был основоположником русской иконописи. Братья Иоанникий и Софроний Лихудовы греки по национальности и потомки византийского рода царской крови вошли в историю как создатели первого высшего учебного заведения, преподавание в котором велось на нескольких языках — греческом и на латинском.
Получила на этом поприще известность и семья Мазараки, а точнее один из сыновей Семена Адриан. Адриан был известен как музыкант, общественный деятель и как сейчас принято говорить — просветитель. Много лет он поддерживал развитие образовательного учреждения — Русского музыкального общества. Имел дружеские отношения с братьями Рубинштейн, с их именем ассоциируется расцвет музыкального искусства 19 века.
Кстати, ритуал Мазараки повторился в жизни потомков Адриана. Своим внукам он дал хорошее музыкальное образование. Надежда Андреевна Обухова, его внучка, выступала в опере на сцене Большого театра.
Изобретения индустриальной эпохи
В промышленности Руси именно греками было заложено много новых направлений и предприятий. В Забайкалье греки основали первый в стране завод по переработке серебра. Первыми мастерами этого производства стали тоже выходцы из Византии — Семен Грек и его сын Иван. Первую экспедицию на Аргунь для поиска серебряной руды снарядил Иван Власов, отец которого был родом из Константинополя.
Крупнейшие заводы России того времени — пороховой в Казани и оружейный в Сестрорецке возглавил Семен Мазараки. После отставки он не ушел на покой, а применил свой опыт и знания на новом поприще. Тем более, что руководить военными заводами раньше могли исключительно военачальники. Именно под руководством Семена был дан старт многим экспериментальным направлениям. В частности, была организована мастерская для производства образцов различного оружия, по которым другие предприятия налаживали выпуск серийных изделий.
И это лишь часть фактов, которые дошли до нашего времени о роде Мазараки и других старинных дворянских семей. История этих фамилий и их вклад в развитие страны, требует дополнительно изучения современных исследователей.