Ритуал Мазараки: невероятные совпадения в жизни известных исторических личностей

Мазараки — это известный дворянский род греческого происхождения. Первое упоминание о Мазараки можно встретить в древних летописях 14 века. Известно, что род имеет две ветви — польскую и малороссийскую. В нашем рассказе речь пойдет о малороссийской ветви. Именно из нее происходили Мазараки — Семен Семенович и братья Мазараки, его сыновья. О Семёне, Илье, Николае и Адриане подробнее мы расскажем чуть позже. Все они внесли существенный вклад в развитие российского государства. Неудивительно, что девиз этого рода, который можно увидеть на фамильном гербе — «ВСЕМ СВЕТЯТ». Мазараки — отважным воинам, предприимчивым промышленникам, талантливым музыкантам, общественным деятелям — этот девиз подходит как нельзя лучше.