Posted Сегодня, 13:11
Published Сегодня, 13:11
Modified Сегодня, 13:13
Updated Сегодня, 13:13
23-летнюю девушку в Ростовской области подозревают в растлении мальчика-подростка. Отношения между парой начались еще три года назад. «КП — Ростов-на-Дону» выяснила, что молодые люди познакомились в общей компании и сразу понравились друг другу.
Об отношениях пары знали не только друзья, но и родители. Они не препятствовали союзу. Со временем девушка даже переехала в родительский дом школьника. Пара считала себя мужем и женой. Молодые люди упирали на свои национальные традиции, у них принято заключать браки в раннем возрасте.
Отношения пары развивались — у них родился ребенок. Подросток стал отцом, даже не окончив школу. Однако ее он и до этого не посещал.
Странные отношения вскрылись после скандала внутри пары. Девушка обвинила мужа-подростка в том, что тот — плохой отец. Она написала заявление в надзорные органы. Там возрасту отца удивились и сообщили о ситуации в полицию. После этого правоохранительные органы решили навестить семью.
Сейчас в отношении девушки возбуждено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера. Ей грозит до 15 лет лишения свободы.
Однако возбуждение уголовного дела только сплотило пару — они хотят расписаться и официально стать мужем и женой.
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