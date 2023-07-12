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Родила: стали известны подробности отношений 23-летней девушки с подростком в Ростове

12 июля 2023, 13:11
Фото: pxhere.com
Родила: стали известны подробности отношений 23-летней девушки с подростком в Ростове

Стали известны подробности отношений 23-летней девушки с подростком в Ростове

23-летняя девушка, вступившая в интимные отношения с 14-летним подростком, впоследствии родила от него ребенка, пишут СМИ.

23-летнюю девушку в Ростовской области подозревают в растлении мальчика-подростка. Отношения между парой начались еще три года назад. «КП — Ростов-на-Дону» выяснила, что молодые люди познакомились в общей компании и сразу понравились друг другу.

Об отношениях пары знали не только друзья, но и родители. Они не препятствовали союзу. Со временем девушка даже переехала в родительский дом школьника. Пара считала себя мужем и женой. Молодые люди упирали на свои национальные традиции, у них принято заключать браки в раннем возрасте.

Отношения пары развивались — у них родился ребенок. Подросток стал отцом, даже не окончив школу. Однако ее он и до этого не посещал.

Странные отношения вскрылись после скандала внутри пары. Девушка обвинила мужа-подростка в том, что тот — плохой отец. Она написала заявление в надзорные органы. Там возрасту отца удивились и сообщили о ситуации в полицию. После этого правоохранительные органы решили навестить семью.

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Сейчас в отношении девушки возбуждено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера. Ей грозит до 15 лет лишения свободы.

Однако возбуждение уголовного дела только сплотило пару — они хотят расписаться и официально стать мужем и женой.

Ранее в Батайске 22-летний парень изнасиловал и ограбил 74-летнюю пенсионерку.

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