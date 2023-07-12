Об отношениях пары знали не только друзья, но и родители. Они не препятствовали союзу. Со временем девушка даже переехала в родительский дом школьника. Пара считала себя мужем и женой. Молодые люди упирали на свои национальные традиции, у них принято заключать браки в раннем возрасте.