Posted Сегодня, 14:39
Published Сегодня, 14:39
Modified Сегодня, 14:41
Updated Сегодня, 14:41
Люди рассказывают, что независимое садоводческое товарищество (НСТ) «Авангард-2», расположенное возле Змиевской балки в Ленинском районе Ростова, распалось пару лет назад.
«Раньше мы сами находили машину на сервисе объявлений. Она приезжала раз в месяц и забирала отходы. Но после того, как НСТ распалось, каждый решал проблемы со своими отходами самостоятельно», — отмечает жительница НСТ Елена Белкина [данные изменены по ее просьбе].
Основная проблема, по словам собеседницы, заключается в отсутствии возле домов контейнерной площадки для сбора мусора.
«Ближайшие мусорные баки стоят на Доватора. Как правило, они завалены мусором. Находятся они далеко, на горе. Когда идут дожди — добраться к ним невозможно, землю размывает. Плюс, когда дует ветер и идут сильные дожди, горы мусора потоками стекаются к нашим домам и оседают у нас», — делится проблемами Белкина.
Ростовчанка подчеркивает, что для решения «мусорного» вопроса заключила договор с региональным оператором. Однако, по ее словам, после этого жителям стали выставлять счета на вывоз мусора за прошедшие два года. В частности, ей пришла квитанция, где к оплате начислено 10 тысяч рублей.
«Но простите. Два года мы боролись с мусором самостоятельно. Разве теперь мы должны платить за невыполненную коммунальную услугу?» — недоумевает Елена.
К тому же, людям разъяснили, что обустройством контейнерных площадок должен заниматься не регоператор, а администрация Ленинского района.
«Я подала заявление в районную администрацию, но мне на него так и не ответили. А на мои многократные звонки никто не брал трубку», — рассказывает горожанка.
Собеседница добавляет, что территория бывшего НСТ «Авангард-2» относится к водоохраняемой зоне. Рядом с НСТ располагается речка, родники.
«Такой бардак на водоохраняемой территории наверняка недопустим. К тому же на нашей территории, вероятно, есть и опасные объекты — трансформатор, газораспределительные контейнеры (ГРК), которые тоже надо обслуживать. Мы, жители, не можем это делать сами», — сокрушаются люди.
В пресс-службе ГК «Чистый город» разъяснили, что согласно действующему законодательству, отсутствие договора в письменной форме не освобождает потребителя от оплаты коммунальной услуги по вывозу твердых коммунальных отходов за прошлый период.
«То есть, в данном случае, за 2021–2022 годы. До момента заключения договора в простой письменной форме действовал договор публичной оферты. Так как оплаты не поступало, а услуга регоператором оказывалась, после заключения договора в новых квитанциях суммы указаны с учетом долга», — подчеркнули в пресс-службе.
Выяснить, почему на водоохранной территории возле жилых домов до сих пор отсутствует контейнерная площадка, и у кого на балансе стоят якобы опасные объекты бывшего садоводства, на момент публикации материала корреспонденту RostovGazeta не удалось.
Редакция направила официальный запрос в администрацию Ленинского района Ростова. Информация уточняется.
Ранее RostovGazeta сообщала, как мусором завалило дворы Советского района Ростова.