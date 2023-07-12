Ростовчанка подчеркивает, что для решения «мусорного» вопроса заключила договор с региональным оператором. Однако, по ее словам, после этого жителям стали выставлять счета на вывоз мусора за прошедшие два года. В частности, ей пришла квитанция, где к оплате начислено 10 тысяч рублей.