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Ростовчане рассказали, как водоохраняемая территория бывшего НСТ погрязла в мусоре

12 июля 2023, 14:39
Фото: читатели RostovGazeta
Ростовчане пожаловались, что водоохраняемая территория бывшего НСТ погрязла в мусоре
В редакцию RostovGazeta обратились жители Ростова. Люди пожаловались на то, что водоохраняемая территория бывшего НСТ «Авангард-2», где расположены жилые дома, погрязла в мусорных отходах.

Контейнерная площадка отсутствует

Люди рассказывают, что независимое садоводческое товарищество (НСТ) «Авангард-2», расположенное возле Змиевской балки в Ленинском районе Ростова, распалось пару лет назад.

«Раньше мы сами находили машину на сервисе объявлений. Она приезжала раз в месяц и забирала отходы. Но после того, как НСТ распалось, каждый решал проблемы со своими отходами самостоятельно», — отмечает жительница НСТ Елена Белкина [данные изменены по ее просьбе].

Основная проблема, по словам собеседницы, заключается в отсутствии возле домов контейнерной площадки для сбора мусора.

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По опасной дороге

«Ближайшие мусорные баки стоят на Доватора. Как правило, они завалены мусором. Находятся они далеко, на горе. Когда идут дожди — добраться к ним невозможно, землю размывает. Плюс, когда дует ветер и идут сильные дожди, горы мусора потоками стекаются к нашим домам и оседают у нас», — делится проблемами Белкина.

Мусор, который появился на водоохраняемой территории Ленинского района Ростова после дождя сегодняМусор, который появился на водоохраняемой территории Ленинского района Ростова после дождя сегодня
Мусор, который появился на водоохраняемой территории Ленинского района Ростова после дождя сегодняМусор, который появился на водоохраняемой территории Ленинского района Ростова после дождя сегодня
Мусор, который появился на водоохраняемой территории Ленинского района Ростова после дождя сегодня
Фото: читатели RostovGazeta

Ростовчанка подчеркивает, что для решения «мусорного» вопроса заключила договор с региональным оператором. Однако, по ее словам, после этого жителям стали выставлять счета на вывоз мусора за прошедшие два года. В частности, ей пришла квитанция, где к оплате начислено 10 тысяч рублей.

«Но простите. Два года мы боролись с мусором самостоятельно. Разве теперь мы должны платить за невыполненную коммунальную услугу?» — недоумевает Елена.

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Водоохраняемая зона

К тому же, людям разъяснили, что обустройством контейнерных площадок должен заниматься не регоператор, а администрация Ленинского района.

«Я подала заявление в районную администрацию, но мне на него так и не ответили. А на мои многократные звонки никто не брал трубку», — рассказывает горожанка.

Собеседница добавляет, что территория бывшего НСТ «Авангард-2» относится к водоохраняемой зоне. Рядом с НСТ располагается речка, родники.

Территория бывшего НСТ «Авангард-2» в Ростове относится к водоохраняемой зонеТерритория бывшего НСТ «Авангард-2» в Ростове относится к водоохраняемой зоне
Территория бывшего НСТ «Авангард-2» в Ростове относится к водоохраняемой зоне
Фото: читатели RostovGazeta

«Такой бардак на водоохраняемой территории наверняка недопустим. К тому же на нашей территории, вероятно, есть и опасные объекты — трансформатор, газораспределительные контейнеры (ГРК), которые тоже надо обслуживать. Мы, жители, не можем это делать сами», — сокрушаются люди.

Наличие договора не обязательно

В пресс-службе ГК «Чистый город» разъяснили, что согласно действующему законодательству, отсутствие договора в письменной форме не освобождает потребителя от оплаты коммунальной услуги по вывозу твердых коммунальных отходов за прошлый период.

«То есть, в данном случае, за 2021–2022 годы. До момента заключения договора в простой письменной форме действовал договор публичной оферты. Так как оплаты не поступало, а услуга регоператором оказывалась, после заключения договора в новых квитанциях суммы указаны с учетом долга», — подчеркнули в пресс-службе.

Выяснить, почему на водоохранной территории возле жилых домов до сих пор отсутствует контейнерная площадка, и у кого на балансе стоят якобы опасные объекты бывшего садоводства, на момент публикации материала корреспонденту RostovGazeta не удалось.

Редакция направила официальный запрос в администрацию Ленинского района Ростова. Информация уточняется.

Ранее RostovGazeta сообщала, как мусором завалило дворы Советского района Ростова.

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