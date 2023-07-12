rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:03

Published Сегодня, 14:03

Modified Сегодня, 14:05

Updated Сегодня, 14:05

Изображение материала

Ростовчанин Дибров на латыни проклял новую ведущую «Кто хочет стать миллионером?»

12 июля 2023, 14:03
Фото: Anton Nosik/cc by 3.0/wikimedia.org
Ростовчанин Дибров на латыни проклял новую ведущую «Кто хочет стать миллионером?»
Новая ведущая «Кто хочет стать миллионером?» Юлианна Караулова не поняла, что пожелал ей на латыни ростовчанин Дмитрий Дибров, пишут СМИ.

Новая ведущая передачи «Кто хочет стать миллионером?», певица Юлианна Караулова рассказала, что попросила Дмитрия Диброва благословить ее на замещение своей должности. В ответ журналист сказал ей несколько слов на латыни, значение которых исполнительница не поняла. Теперь Караулова гадает, проклял ее Дибров или благословил.

Ростовчанин Дибров не видится с дочерью, чтобы его не обвинили в предательстве России
Узнать подробнее

«Советов я от него не получила, потому что в этом нет нужды, я не спрашивала как вести шоу верно», — приводят слова певицы «Актуальные новости».

Ранее ростовчанин Дмитрий Дибров рассказал, чем занимается после увольнения.

Читайте также:
Ростовчанка Аллегрова берет за концерт более десяти миллионов рублейЖена ростовчанина Жигунова рассказала о появлении особенных детей в своей жизниЭксперт раскрыла секрет молодости 71-летней ростовчанки Ирины Аллегровой
#Виктория Прутковская#Ростовские знаменитости#Новости шоу-бизнеса#Последние новости Ростова на сегодня#Новости#Ростов-на-Дону#Ростов#Дмитрий Дибров#Работа Диброва#Жизнь Диброва#Новости о Дмитрии Диброве
Подпишитесь
Скандал разразился на первом заседании суда по делу ОПГ Бабаева и Борзенко в Ростове
Сегодня, 11:31
Адвокат Беркович рассказал, почему оппозиционерка Спорышева срочно уехала из Ростова
Сегодня, 10:31
Банду из семи наркоторговцев задержали в Ростовской области
Сегодня, 13:12
Климатолог рассказал, когда закончатся затяжные дожди в Краснодарском крае
Сегодня, 14:44
Врач-онколог Васильева предупредила отдыхающих на Черном море об опасности загара
Сегодня, 15:02