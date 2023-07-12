Posted Сегодня, 14:03
Published Сегодня, 14:03
Modified Сегодня, 14:05
Updated Сегодня, 14:05
Новая ведущая передачи «Кто хочет стать миллионером?», певица Юлианна Караулова рассказала, что попросила Дмитрия Диброва благословить ее на замещение своей должности. В ответ журналист сказал ей несколько слов на латыни, значение которых исполнительница не поняла. Теперь Караулова гадает, проклял ее Дибров или благословил.
«Советов я от него не получила, потому что в этом нет нужды, я не спрашивала как вести шоу верно», — приводят слова певицы «Актуальные новости».
Ранее ростовчанин Дмитрий Дибров рассказал, чем занимается после увольнения.