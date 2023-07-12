Ростовский депутат Лященко опасается транспортного коллапса на ЗЖМ из-за новой школы

В ответ на это Водопьянов вспомнил только одну новую дорогу, которая не является альтернативой Зорге. Это проезд к улице Мильчакова по Благодатной. Кроме того, в планах властей есть и реконструкция Мильчакова, однако денег на проведение работ в бюджете пока нет.