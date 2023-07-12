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Ростовский депутат Лященко опасается транспортного коллапса на ЗЖМ из-за новой школы

12 июля 2023, 08:20
Фото: 1MI
Ростовский депутат Лященко опасается транспортного коллапса на ЗЖМ из-за новой школы
Ростовский депутат Алексей Лященко поделился опасениями, что открытие новой школы на более чем 1,6 тысячи учеников спровоцирует пробки на улице Зорге, об этом сообщили донские СМИ.

Портал Donnеws со ссылкой на выступление депутата Алексея Лященко на заседании постоянной комиссии Гордумы по транспорту рассказал, что открытие большой школы на 1650 учащихся на Зорге может спровоцировать транспортный коллапс. По словам депутата, уже сейчас автомобилистам трудно проехать участок у рынка «Привоз», а после открытия школы в сентябре проблемы могут стать еще острее.

Лященко утверждает, что из-за нового светофора у «Привоза» можно простоять от 10 до 15 минут, а на улице 339-й Стрелковой Дивизии на левом повороте регулярно паркуют большое количество автомобилей, что провоцирует пробки до кольца 339-й Стрелковой Дивизии.

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Депутат попросил у директора департамента автодорог Дениса Водопьянова рассказать, делал ли кто-то прогноз транспортной обстановки в районе этих улиц после строительства новой большой школы, и как в перспективе можно решить проблему с загруженностью дорог.

В ответ на это Водопьянов вспомнил только одну новую дорогу, которая не является альтернативой Зорге. Это проезд к улице Мильчакова по Благодатной. Кроме того, в планах властей есть и реконструкция Мильчакова, однако денег на проведение работ в бюджете пока нет.

Также глава департамента автодорог сообщил, что скоро на ЗЖМ планируют начать прокладывать линии скоростного трамвая и реконструировать Стачки, построив развязки на Зорге и Малиновского, что в будущем должно изменить транспортную обстановку в районе.

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