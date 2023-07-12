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«Русские — никто»: мигранты избили двух рабочих в Ростове и угрожают им расправой

12 июля 2023, 12:43
Фото: 1MI
«Русские никто»: мигранты избили двух рабочих в Ростове и угрожают им расправой

Мигранты избили двух рабочих в Ростове и угрожают расправой их начальнице

Двое мигрантов избили двух рабочих в Ростове, своим жертвам и их начальнице они угрожают расправой, пишет Readovka.

Жительница Ростова, работающая в фирме по оказанию строительных услуг, рассказала журналистам о жестоком избиении двух своих сотрудников. Она отправила их работать на объект, где находились двое мигрантов. Там между мужчинами возник конфликт из-за матерного слова. Мигранты жестоко избили рабочих, отобрали у них телефон и деньги «за косяк».

В полицию рабочие обращаться не стали, так как бояться расправы. Сама ростовчанка вместе со своим молодым человеком, также работающим в строительной фирме, пытались вступиться за избитых мужчин. Однако мигранты стали запугивать их и следить за девушкой. Один из них, с ее слов, заявил: «Русские — никто, а вся полиция под нами».

Однако мигранты стали запугивать их и следить за девушкой. Один из них, с ее слов, заявил: «Русские никто, а вся полиция под нами».Однако мигранты стали запугивать их и следить за девушкой. Один из них, с ее слов, заявил: «Русские никто, а вся полиция под нами».
Однако мигранты стали запугивать их и следить за девушкой. Один из них, с ее слов, заявил: «Русские никто, а вся полиция под нами».
Фото: ТГ канал readovkanews
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Очевидцы рассказали Readovka, что один из мигрантов является наркоманом и часто домогается к местным девушкам. Сама ростовчанка заявила, что нападавшие грозят ей неким «сюрпризом» и требуют извинений, иначе им придется «поговорить по особому».

RostovGazeta обратилась на разъяснениями в региональное ГУ МВД России. Информация уточняется.

Информация об инциденте уточняется.

Напомним, ранее массовые проверки мигрантов начались в Ростовской области.

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