Posted Сегодня, 12:43
Published Сегодня, 12:43
Modified Сегодня, 12:50
Updated Сегодня, 12:50
Жительница Ростова, работающая в фирме по оказанию строительных услуг, рассказала журналистам о жестоком избиении двух своих сотрудников. Она отправила их работать на объект, где находились двое мигрантов. Там между мужчинами возник конфликт из-за матерного слова. Мигранты жестоко избили рабочих, отобрали у них телефон и деньги «за косяк».
В полицию рабочие обращаться не стали, так как бояться расправы. Сама ростовчанка вместе со своим молодым человеком, также работающим в строительной фирме, пытались вступиться за избитых мужчин. Однако мигранты стали запугивать их и следить за девушкой. Один из них, с ее слов, заявил: «Русские — никто, а вся полиция под нами».
Очевидцы рассказали Readovka, что один из мигрантов является наркоманом и часто домогается к местным девушкам. Сама ростовчанка заявила, что нападавшие грозят ей неким «сюрпризом» и требуют извинений, иначе им придется «поговорить по особому».
RostovGazeta обратилась на разъяснениями в региональное ГУ МВД России. Информация уточняется.
Информация об инциденте уточняется.
Напомним, ранее массовые проверки мигрантов начались в Ростовской области.