В полицию рабочие обращаться не стали, так как бояться расправы. Сама ростовчанка вместе со своим молодым человеком, также работающим в строительной фирме, пытались вступиться за избитых мужчин. Однако мигранты стали запугивать их и следить за девушкой. Один из них, с ее слов, заявил: «Русские — никто, а вся полиция под нами».