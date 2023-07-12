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Школу №94 решили снести в Ростове-на-Дону

12 июля 2023, 05:48
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону проведут работы по сносу здания школы №94, говорится в материалах Госзакупок.

Речь идет о здании на проспекте 40-летия Победы. Подрядчика выберут в рамках конкурса, начальная цена контракта составляет 10,1 тысячи рублей.

Все работы необходимо выполнить в течение 60 дней с момента заключения контракта. Что именно появится на месте образовательного учреждения, остается загадкой.

В Ростове-на-Дону снесут аварийный дом на Станиславского, построенный в 1898 году
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Ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону снесут аварийный дом на Станиславского, построенный в 1898 году. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

До этого появилась информация, что в Ростове аварийный дом в переулке Кривошлыковском, 4 снесут до конца 2023 года.

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