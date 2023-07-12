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Штормовое предупреждение объявили в Ростовской области из-за ливней на 12 июля

12 июля 2023, 06:34
Фото: 1MI
Штормовое предупреждение объявили в Ростовской области из-за ливней на 12 июля
В Ростовской области снова объявили штормовое предупреждение из-за неблагоприятной погоды, сообщили в региональном УМЧС.

Причиной назвали ливни с градом и грозой, ветер может усилиться до 24 метров в секунду. Ранее при таких порывах падали деревья и сносило слабо закрепленные конструкции.

Добавим, что предупреждение распространяется на всю среду, 12 июля. Между тем, в Ростове-на-Дону уже начался дождь.

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Температура воздуха днем составит 23 градуса, а в четверг потеплеет до 28 градусов. Такие же погодные условия сохранятся и на выходных.

Ранее поликлинику на Западном в Ростове затопило после ливня 29 июня.

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