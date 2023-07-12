Posted Сегодня, 06:34
Published Сегодня, 06:34
Modified Сегодня, 06:36
Updated Сегодня, 06:36
Причиной назвали ливни с градом и грозой, ветер может усилиться до 24 метров в секунду. Ранее при таких порывах падали деревья и сносило слабо закрепленные конструкции.
Добавим, что предупреждение распространяется на всю среду, 12 июля. Между тем, в Ростове-на-Дону уже начался дождь.
Температура воздуха днем составит 23 градуса, а в четверг потеплеет до 28 градусов. Такие же погодные условия сохранятся и на выходных.
Ранее поликлинику на Западном в Ростове затопило после ливня 29 июня.