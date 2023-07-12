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Сотрудник ГИБДД за рулем машины сбил ребенка в Батайске

12 июля 2023, 05:12
Фото: 1MI
В Батайске сотрудник ГИБДД сбил ребенка, выбежавшего на проезжую часть, сообщили в региональном УМВД.

Происшествие случилось в Батайске на улице Славы, когда водитель Skoda Octavia сбил девятилетнего ребенка. Последний выбежал на проезжую часть из-за припаркованного транспорта.

«Родители ребенка в больницу не обращались. Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в данный момент проводится проверка.

Ранее семья с ребенком пострадала в аварии с опорой газовой магистрали в Ростовской области. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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#Дтп#Дети#Ростовская область#Ростов-на-Дону#ГИБДД#Происшествия#Батайск#УМВД#Skoda Octavia#Илья Протвинов
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