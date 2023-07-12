Posted Сегодня, 05:12
Published Сегодня, 05:12
Modified Сегодня, 05:15
Updated Сегодня, 05:15
Происшествие случилось в Батайске на улице Славы, когда водитель Skoda Octavia сбил девятилетнего ребенка. Последний выбежал на проезжую часть из-за припаркованного транспорта.
«Родители ребенка в больницу не обращались. Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства», — сказано в сообщении.
Отмечается, что в данный момент проводится проверка.
Ранее семья с ребенком пострадала в аварии с опорой газовой магистрали в Ростовской области. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.