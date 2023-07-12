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Стало известно, как военные укрепили оборону штаба ЮВО в Ростове

12 июля 2023, 16:40
Фото: rostovgazeta.ru
Военные укрепили оборону штаба ЮВО на Буденновском в Ростове

Военные укрепили оборону штаба ЮВО на Буденновском в Ростове

У штаба ЮВО в Ростове, предположительно, появится новая стена, возведение ограждений увидел корреспондент RostovGazeta.

В Ростове возле здания штаба Южного военного округа на Буденновском проспекте, вероятно, началось строительство новой стены. Корреспондент RostovGazeta вечером 11 июля заметил военных, устанавливающих железный забор и ограждения.

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В самом штабе строительство новой стены или ограждений никак не комментировали. Официальной информации на этот счет не поступало.

Напомним, 24 июня здание штаба ЮВО заняли силы ЧВК «Вагнер» под предводительством Евгения Пригожина. Бойцы находились в городе весь день до окончания переговоров между главой «Оркестра» и президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

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