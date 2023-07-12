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Сторож в Ростовской области случайно сжег поле, которое охранял от поджигателей

12 июля 2023, 18:23
Фото: 1MI
Сторож в Ростовской области случайно сжег поле, которое охранял от поджигателей
В Ростовской области сторож случайно сжег поле, которое охранял, и собственный автомобиль, пишет Telegram-канал «Че по Ростову?».

В Обливском районе сторож нечаянно сжег поле пшеницы, которое сам же охранял от поджигателей. Инцидент произошел еще 9 июля в колхозе «Красная заря» хутора Сиволобова.

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Фермер, владевший полем, рассказал, что охранник должен был ловить поджигателей. Патрулирование он совершал на своем авто. В тот злополучный день он решил сократить путь, а этот момент из двигателя машины вылетела искра. Она упала на стебли пшеницы, которые быстро охватило пламя. Уничтожен оказался почти гектар пшеницы. Сгорел и автомобиль сторожа.

Сам мужчина не пострадал, однако теперь ему грозит административная ответственность.

Ранее в МЧС спрогнозировали ландшафтные пожары в июле.

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