Фермер, владевший полем, рассказал, что охранник должен был ловить поджигателей. Патрулирование он совершал на своем авто. В тот злополучный день он решил сократить путь, а этот момент из двигателя машины вылетела искра. Она упала на стебли пшеницы, которые быстро охватило пламя. Уничтожен оказался почти гектар пшеницы. Сгорел и автомобиль сторожа.