Posted Сегодня, 18:23
Published Сегодня, 18:23
Modified Сегодня, 18:25
Updated Сегодня, 18:25
В Обливском районе сторож нечаянно сжег поле пшеницы, которое сам же охранял от поджигателей. Инцидент произошел еще 9 июля в колхозе «Красная заря» хутора Сиволобова.
Фермер, владевший полем, рассказал, что охранник должен был ловить поджигателей. Патрулирование он совершал на своем авто. В тот злополучный день он решил сократить путь, а этот момент из двигателя машины вылетела искра. Она упала на стебли пшеницы, которые быстро охватило пламя. Уничтожен оказался почти гектар пшеницы. Сгорел и автомобиль сторожа.
Сам мужчина не пострадал, однако теперь ему грозит административная ответственность.
Ранее в МЧС спрогнозировали ландшафтные пожары в июле.