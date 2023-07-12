Posted Сегодня, 12:41
Published Сегодня, 12:41
Modified Сегодня, 12:43
Updated Сегодня, 12:43
С 8 июля водоснабжение ограничено в Зернограде Ростовской области. Там произошла авария на насосах. Из-за этого снизился уровень воды в резервуарах. Подачу водоснабжения приостановили до окончательного устранения поломки.
Ситуацию не могут разрешить уже пятый день. Организовать власти Зернограда не смогли и подачу воды по часам из-за пустых резервуаров. Сейчас в администрации составляют график подвоза воды. Для этого привлекают машины из соседних районов.
«Собираем КЧС. Для режима повышенной готовности», — заключила глава местной администрации Ирина Полищук.
Комментарии в своем Telegram-канале чиновница закрыла, так как у «нет возможности их читать». Сотрудник Полищук, занимавшаяся соцсетями, уволилась на днях.
Ранее сообщалось, что в Шахтах Ростовской области соседи стрелка-пиромана живут в разгромленных квартирах.