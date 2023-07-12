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Тысячи жителей Зернограда живут без воды уже пятые сутки

12 июля 2023, 12:41
Фото: pxhere.com
Тысячи жителей Зернограда живут без воды уже пятые сутки
В Зернограде из-за аварии нет воды с 8 июля, власти не могут даже организовать ее подвоз из-за пустых резервуаров, сообщила глава местной администрации Ирина Полищук.

С 8 июля водоснабжение ограничено в Зернограде Ростовской области. Там произошла авария на насосах. Из-за этого снизился уровень воды в резервуарах. Подачу водоснабжения приостановили до окончательного устранения поломки.

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Ситуацию не могут разрешить уже пятый день. Организовать власти Зернограда не смогли и подачу воды по часам из-за пустых резервуаров. Сейчас в администрации составляют график подвоза воды. Для этого привлекают машины из соседних районов.

«Собираем КЧС. Для режима повышенной готовности», — заключила глава местной администрации Ирина Полищук.

Комментарии в своем Telegram-канале чиновница закрыла, так как у «нет возможности их читать». Сотрудник Полищук, занимавшаяся соцсетями, уволилась на днях.

Ранее сообщалось, что в Шахтах Ростовской области соседи стрелка-пиромана живут в разгромленных квартирах.

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#Алина Заярная#Происшествие#Отключение воды в Ростовской области#Новости#Зерноград#Ростовская область
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