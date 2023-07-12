Posted Сегодня, 07:16
Published Сегодня, 07:16
Modified Сегодня, 07:35
Updated Сегодня, 07:35
Напомним, что утром в среду, 12 июля, начался ливень с градом, а также усилился ветер. Вместе с этим в городе действует штормовое предупреждение.
«На переходном мосту упало дерево, и немного придавило девушку, но все обошлось испугом», — написал автор. Он рассказал, что упавшее растение также оборвало провода.
Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
Добавим, что улицы города сейчас опустели, так как горожане спрятались под навесами. В городе перекрыли улицу Малиновского из-за начавшегося ливня.
До этого поликлинику на Западном в Ростове затопило после ливня 29 июня.