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Упавшее дерево придавило девушку в Ростове-на-Дону утром 12 июля

12 июля 2023, 07:16
Фото: pxhere.com
Упавшее дерево придавило девушку в Ростове-на-Дону утром 12 июля
В Ростове-на-Дону из-за сильных порывов ветра на девушку упало дерево, сообщили местные жители в соцсетях.

Напомним, что утром в среду, 12 июля, начался ливень с градом, а также усилился ветер. Вместе с этим в городе действует штормовое предупреждение.

«На переходном мосту упало дерево, и немного придавило девушку, но все обошлось испугом», — написал автор. Он рассказал, что упавшее растение также оборвало провода.

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Фото: t.me/etorostov

Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

Добавим, что улицы города сейчас опустели, так как горожане спрятались под навесами. В городе перекрыли улицу Малиновского из-за начавшегося ливня.

До этого поликлинику на Западном в Ростове затопило после ливня 29 июня.

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