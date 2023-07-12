В Банке ЗЕНИТ вдвое вырос объем выданных потребкредитов

В Банке ЗЕНИТ по потребительскому кредиту действует ставка от 5,5% годовых. Клиенты могут получить заемные средства до пяти миллионов рублей. Максимальный срок кредитования составляет пять лет. Чтобы снизить финансовую нагрузку, заемщику доступны 3 месяца льготного периода, когда можно платить только проценты. Услуга бесплатная и предоставляется по желанию клиента.