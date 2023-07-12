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В Банке ЗЕНИТ вдвое вырос объем выданных потребкредитов

12 июля 2023, 14:39
Фото: Банк Зенит
Банк ЗЕНИТ с января по июнь 2023 года выдал потребительских кредитов на сумму более четырех миллиардов рублей, сообщили в финансовой организации.

Этот показатель вырос вдвое, если сравнивать с таким же периодом 2022 года. Средний размер кредита составил 700 тысяч рублей.

В Банке ЗЕНИТ по потребительскому кредиту действует ставка от 5,5% годовых. Клиенты могут получить заемные средства до пяти миллионов рублей. Максимальный срок кредитования составляет пять лет. Чтобы снизить финансовую нагрузку, заемщику доступны 3 месяца льготного периода, когда можно платить только проценты. Услуга бесплатная и предоставляется по желанию клиента.

Информация об условиях кредита и процентных ставках размещена на сайте финансовой организации. Подать заявку можно любым удобным способом: в офисе Банка ЗЕНИТ, в мобильном приложении «ЗЕНИТ Онлайн» или на сайте.

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