В Башкирии ведется борьба за чужой бизнес с помощью сфабрикованных обвинений

Posted Сегодня, 09:55
Published Сегодня, 09:55
Modified Сегодня, 09:55
Updated Сегодня, 09:55
Настоящим мотивом этого может быть желание отобрать бизнес со стороны бывших родственников предпринимателя.
Дело в отношении Киселева инициировано на фоне бизнес-конфликта с семьей его экс-супруги, в девичестве Романовой, который продолжается около восьми лет. Уголовное дело об изнасилованиях, якобы произошедших в 2009–2010 годах, было открыто только в 2017 году. Отмечается, что обвинение основано на показаниях женщин, очень похожих на тех, чьи фотографии можно найти на сайтах интим-услуг в Уфе. При этом заявительницы часто меняли показания, путали время и место событий, о которых они свидетельствовали, пишет versia.ru.
Суд первой инстанции дважды (в разном составе) признал бизнесмена невиновным. При повторном рассмотрении дела в Кармаскалинском межрайонном суде Киселева снова признали невиновным. Но Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РБ увидела основания для отмены приговора.
Один из свидетелей, Сергей Александров, якобы привозил девушек к Киселеву. Ранее этот человек безуспешно пытался взыскать семь миллионов рублей у К. И. Киселевой, на тот момент второй супруги обвиняемого.
15 лет назад предприниматель развелся с женой, дочерью Романовых, но еще несколько лет продолжал вести с ними бизнес. В 2015 году он узнал, что производственные помещения, которыми он владел после развода, принадлежат его бывшему тестю Ивану Романову.
Помещения были переоформлены Константином Соколовым, бывшим юристом Киселева, который имел от него доверенность. По словам Соколова, а также водителя Сергея Александрова, в день продажи они якобы привезли эти деньги наличными Киселеву. Позднее телефонный биллинг не смог подтвердить, что в указанный день все перечисленные абоненты находились в одном месте.
Киселев через суд потребовал признать ничтожной сделку по продаже. Его оппоненты объявили предварительный договор поддельным и обратились в правоохранительные органы с заявлением о мошенничестве.
В экспертизах документа были замечены несостыковки, однако, несмотря на это, Киселёв был осужден по статье о мошенничестве на три года восемь месяцев лишения свободы. Приговор потом изменен апелляцией на условный срок.
По всей видимости, обвинения в преступлениях оказались на руку одной из сторон корпоративного конфликта, и родственники Романовой решили отобрать у Киселева недвижимость любыми средствами.
По мнению журналистов «Версии», система правосудия не должна становиться оружием в чьих-то не очень чистых руках.