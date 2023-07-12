В Башкирии ведется борьба за чужой бизнес с помощью сфабрикованных обвинений

Дело в отношении Киселева инициировано на фоне бизнес-конфликта с семьей его экс-супруги, в девичестве Романовой, который продолжается около восьми лет. Уголовное дело об изнасилованиях, якобы произошедших в 2009–2010 годах, было открыто только в 2017 году. Отмечается, что обвинение основано на показаниях женщин, очень похожих на тех, чьи фотографии можно найти на сайтах интим-услуг в Уфе. При этом заявительницы часто меняли показания, путали время и место событий, о которых они свидетельствовали, пишет versia.ru.