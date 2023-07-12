Posted Сегодня, 07:31
Published Сегодня, 07:31
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Updated Сегодня, 07:33
В среду, 12 июля, на Ростов обрушился сильный ливень, который затопил город за считанные секунды. Из-за увеличения спроса и неблагоприятных погодных условий цены на подачу такси стали расти в геометрической прогрессии.
Так из Александровки до пересечения Большой Садовой и Университетского проезд на «Экономе» будет стоить не менее 582 рублей, скидку в 40 рублей сервис готов сделать, если «чуть пройти». Длина маршрута составляет 7,2 километра пути.
С улицы Вавилова до перекрестка Садовой/Университетского проезд обошелся бы в 696 рублей за 8,1 километра пути.
С улицы Портовой до той же точки в центре города 8,9 километра пути будут стоить ростовчанам более 654 рублей даже на тарифе «Эконом».
Жителям города остается только ждать, пока буря утихнет, или готовится выложить крупную сумму за собственный комфорт.
Ранее в Ростове из-за ливня перекрыли улицу Малиновского.