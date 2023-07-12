В Ростове из-за сильного ливня перекрыли улицу Малиновского 12 июля

Причиной решения стало повышение уровня воды на этом участке дороги выше комфортных для проезда отметок. В ближайшие несколько часов в Ростове должно выпасть не менее пяти миллиметров осадков, кроме того, до конца дня будет действовать штормовое предупреждение.