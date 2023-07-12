В Ростове из-за сильного ливня перекрыли улицу Малиновского 12 июля

Posted Сегодня, 06:48
Published Сегодня, 06:48
Modified Сегодня, 07:06
Updated Сегодня, 07:06
В среду, 2 июля, с 09.35 мск в Ростове-на-Дону на улице Малиновского ввели ограничение на движение автомобилей в границах проспекта Стачки и улицы 339-й Стрелковой Дивизии.
Причиной решения стало повышение уровня воды на этом участке дороги выше комфортных для проезда отметок. В ближайшие несколько часов в Ростове должно выпасть не менее пяти миллиметров осадков, кроме того, до конца дня будет действовать штормовое предупреждение.
Рекомендуется сократить пребывание на улице ради безопасности горожан, избегать деревьев и линий электропередач, способных обрушиться, а также быть осторожными во время вождения из-за снижения видимости на дорогах.