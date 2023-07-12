По словам чиновника, разработку проекта новой ливневой канализации закончат уже в этом году. В рамках реализации проекта в городе построят более 315 километров обновленной сети, проведут реконструкцию существующей инфраструктуры, построят около 35 очистительных сооружений и семь напорных станций. Все эти работы планируют провести в течение следующих 12 лет — до 2036 года.