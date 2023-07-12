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В Ростове на строительство ливневок потребуется не меньше 146 миллиардов рублей

12 июля 2023, 07:38
Фото: Imprezzive1/cc0/wikimedia.org
В Ростове на строительство ливневок потребуется не меньше 146 миллиардов рублей
В Ростове на строительство ливневок до 2036 года потребуется потратить около 146 миллиардов рублей, об этом сообщили в городской администрации.

На днях власти провели заседание, посвященное развитию транспортной инфраструктуры Ростова, в ходе которого директор Департамента автодорог Денис Водопьянов представил доклад о состоянии городской системы ливневой канализации.

По словам чиновника, разработку проекта новой ливневой канализации закончат уже в этом году. В рамках реализации проекта в городе построят более 315 километров обновленной сети, проведут реконструкцию существующей инфраструктуры, построят около 35 очистительных сооружений и семь напорных станций. Все эти работы планируют провести в течение следующих 12 лет — до 2036 года.

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Объем средств, который потребуется для реализации проекта, оценили в почти 146 миллиардов рублей.

Ранее урбанист Николай Куксенко сравнил Ростов и Краснодар и рассказал, в чем заключается ошибка местных органов власти в вопросах развития городов.

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