Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
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На днях власти провели заседание, посвященное развитию транспортной инфраструктуры Ростова, в ходе которого директор Департамента автодорог Денис Водопьянов представил доклад о состоянии городской системы ливневой канализации.
По словам чиновника, разработку проекта новой ливневой канализации закончат уже в этом году. В рамках реализации проекта в городе построят более 315 километров обновленной сети, проведут реконструкцию существующей инфраструктуры, построят около 35 очистительных сооружений и семь напорных станций. Все эти работы планируют провести в течение следующих 12 лет — до 2036 года.
Объем средств, который потребуется для реализации проекта, оценили в почти 146 миллиардов рублей.
Ранее урбанист Николай Куксенко сравнил Ростов и Краснодар и рассказал, в чем заключается ошибка местных органов власти в вопросах развития городов.