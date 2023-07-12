rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:36

Published Сегодня, 16:36

Modified Сегодня, 16:38

Updated Сегодня, 16:38

Изображение материала

В Ростове рассматривают дело об аксайском ОПГ и хотят потратить миллиарды на ливневки

12 июля 2023, 16:36
Фото: Camp Pinewood/CC BY 2.0/flickr.com
В Ростове рассматривают дело об аксайском ОПГ и тратят сотни миллиардов на ливневки
В Ростове начали рассматривать дело об аксайских рынках, тем временем следователи и полиция изучают обстоятельства избиения двух рабочих мигрантами, а власти собираются потратить 146 миллиардов рублей на строительство ливневок.

«Поговорить по особому»

Жительница Ростова, работающая в строительной фирме, рассказала Readovka об избиении двух своих сотрудников. Мужчины уехали на строительный объект. Там находились двое мигрантов. Между ними и рабочими возник конфликт из-за матерного слова. Решить проблему мигранты решили кулаками. Они избили рабочих, отобрали у них телефон и деньги «за косяк».

В полицию пострадавшие обратиться не решились, так как мигранты угрожали им расправой. Заступиться за рабочих решила ростовчанка и ее молодой человек, руководящие в строительной фирме. Однако и их мигранты стали запугивать.

В МВД и СК по региону уже начали проверку по факту произошедшего. Ее инициировал глава регионального Следкома Аслан Хуаде. По ее окончании в органах обещали принять процессуальное решение.

МВД и Следком проверяют факт избиения мигрантами двух рабочих в Ростове
Узнать подробнее

Суд по делу об аксайских рынках

В Ростовском гарнизонном суде прошло первое заседание по делу об аксайских рынках. Рассматривает дело судья Пролетарского районного суда. Однако там не нашлось помещений, которые вместили бы более 30 участников процесса, их адвокатов и журналистов.

На скамье подсудимых находятся 16 человек, среди них бизнесмен Карим Бабаев и его сыновья, а также чиновники администрации Аксайского района. Их обвиняют в незаконной передаче муниципальной земли в аренду. Именно на этой земле и располагались аксайские рынки. Их закрытие в апреле 2021 года привело к большому общественному резонансу.

В начале заседания пропала связь с одним из подсудимых, который сейчас находится в Межобластной туберкулезной больнице № 19. Из-за этого судья не захотел проводить заседание. После заседание все-таки решили провести, оно длилось около полутора часов.

Следующее заседание по делу пройдет через неделю.

Следующее заседание по делу пройдет через неделю.Следующее заседание по делу пройдет через неделю.
Следующее заседание по делу пройдет через неделю.
Фото: rostovgazeta.ru
Заседание по делу аксайских рынков Бабаевых перенесли на неделю
Узнать подробнее

Сотни миллиардов на ливневки

В администрации Ростова рассказали, что до 2036 года потратят на строительство ливневой канализации 146 миллиардов рублей. Разработку соответствующего проекта завершат уже в этом году.

Уточняется, что за 12 лет в Ростове построят более 315 километров обновленной сети, проведут реконструкцию существующей инфраструктуры, построят около 35 очистительных сооружений и семь напорных станций.

В администрации Ростова рассказали, что до 2036 года потратят на строительствой ливневой канализации 146 миллиардов рублей.В администрации Ростова рассказали, что до 2036 года потратят на строительствой ливневой канализации 146 миллиардов рублей.
В администрации Ростова рассказали, что до 2036 года потратят на строительствой ливневой канализации 146 миллиардов рублей.
Фото: rostov-gorod.ru
Читайте также:
«Русские — никто»: мигранты избили двух рабочих в Ростове и угрожают им расправойДело об аксайских рынках будут рассматривать в Ростовском гарнизонном судеВ Ростове водители пожаловались на забитые ливневки и утонувшие машины на Оганова
#Алина Заярная#Происшествие#18+#Полиция#Уголовное дело#СМИ#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Ростовская область#Карим Бабаев#Нападение#ОПГ#Ливневки в Ростове#Скандал
Подпишитесь
Скандал разразился на первом заседании суда по делу ОПГ Бабаева и Борзенко в Ростове
Сегодня, 11:31
Адвокат Беркович рассказал, почему оппозиционерка Спорышева срочно уехала из Ростова
Сегодня, 10:31
Банду из семи наркоторговцев задержали в Ростовской области
Сегодня, 13:12
Ростовчанин Дибров на латыни проклял новую ведущую «Кто хочет стать миллионером?»
Сегодня, 14:03
Климатолог рассказал, когда закончатся затяжные дожди в Краснодарском крае
Сегодня, 14:44
Врач-онколог Васильева предупредила отдыхающих на Черном море об опасности загара
Сегодня, 15:02