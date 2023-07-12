На скамье подсудимых находятся 16 человек, среди них бизнесмен Карим Бабаев и его сыновья, а также чиновники администрации Аксайского района. Их обвиняют в незаконной передаче муниципальной земли в аренду. Именно на этой земле и располагались аксайские рынки. Их закрытие в апреле 2021 года привело к большому общественному резонансу.