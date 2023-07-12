Posted Сегодня, 16:36
Published Сегодня, 16:36
Modified Сегодня, 16:38
Updated Сегодня, 16:38
Жительница Ростова, работающая в строительной фирме, рассказала Readovka об избиении двух своих сотрудников. Мужчины уехали на строительный объект. Там находились двое мигрантов. Между ними и рабочими возник конфликт из-за матерного слова. Решить проблему мигранты решили кулаками. Они избили рабочих, отобрали у них телефон и деньги «за косяк».
В полицию пострадавшие обратиться не решились, так как мигранты угрожали им расправой. Заступиться за рабочих решила ростовчанка и ее молодой человек, руководящие в строительной фирме. Однако и их мигранты стали запугивать.
В МВД и СК по региону уже начали проверку по факту произошедшего. Ее инициировал глава регионального Следкома Аслан Хуаде. По ее окончании в органах обещали принять процессуальное решение.
В Ростовском гарнизонном суде прошло первое заседание по делу об аксайских рынках. Рассматривает дело судья Пролетарского районного суда. Однако там не нашлось помещений, которые вместили бы более 30 участников процесса, их адвокатов и журналистов.
На скамье подсудимых находятся 16 человек, среди них бизнесмен Карим Бабаев и его сыновья, а также чиновники администрации Аксайского района. Их обвиняют в незаконной передаче муниципальной земли в аренду. Именно на этой земле и располагались аксайские рынки. Их закрытие в апреле 2021 года привело к большому общественному резонансу.
В начале заседания пропала связь с одним из подсудимых, который сейчас находится в Межобластной туберкулезной больнице № 19. Из-за этого судья не захотел проводить заседание. После заседание все-таки решили провести, оно длилось около полутора часов.
Следующее заседание по делу пройдет через неделю.
В администрации Ростова рассказали, что до 2036 года потратят на строительство ливневой канализации 146 миллиардов рублей. Разработку соответствующего проекта завершат уже в этом году.
Уточняется, что за 12 лет в Ростове построят более 315 километров обновленной сети, проведут реконструкцию существующей инфраструктуры, построят около 35 очистительных сооружений и семь напорных станций.