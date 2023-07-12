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В Ростовской области мобилизованного военного подозревают в массовой расправе

12 июля 2023, 10:19
Фото: 1MI
В Ростовской области мобилизованного военного подозревают в массовой расправе
В Ростовской области частично мобилизованного военного подозревают в убийстве двух человек и покушении на жизни еще двух граждан, об этом сообщили донские СМИ.

Портал 161.py со ссылкой на картотеку Южного окружного военного суда сообщил, что в Ростовской области будут рассматривать дело в отношении мобилизованного военнослужащего Дмитрия Моисеенко, которого подозревают в убийстве и покушении на убийство людей общеопасным способом.

Следователи представили версию, согласно которой весной 2023 года фигурант дела убил двух человек и покушался на еще двух граждан, при этом все эпизоды преступлений совершены общеопасным способом, который в материалах дела уточнять не стали.

В постановлении Пленума Верховного суда РФ сказано, что под общеопасным способом убийства подразумевают создание условий опасности для жизни более чем двух человек, как правило, речь идет о взрыве, поджоге, стрельбе, отравлении или аналогичных способах, способных представлять опасной для большой группы людей.

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В отношении Моисеенко завели два уголовных дела, которые позже объединили. Источник утверждает, что фигурант дел ожидает завершения расследования и суда в СИЗО после задержания 29 мая.

Обращаем внимание, что информация пока не получила официального подтверждения, данные уточняются.

Ранее в Ростове рассказали, будет ли вторая волна частичной мобилизации.

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