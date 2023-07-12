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В Ростовской области на объектах энергоснабжения ввели особый режим из-за дождей

12 июля 2023, 08:59
Фото: 1MI
В Ростовской области на объектах энергоснабжения ввели особый режим из-за дождей
Ростовский филиал «Россети Юг» перешел на работу в особом режиме из-за штормового предупреждения и обильных дождей, об этом сообщили в администрации Волгодонского района Ростовской области.

Администрация напомнила, что в течение 12 июля в Ростовской области будет действовать штормовое предупреждение, из-за этого в филиале «Ростовэнерго» ввели особый режим работы.

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На случай перебоев с работой электросетей компания подготовила 60 бригад энергетиков из 325 специалистов, а также 95 единиц спецтехники. Также для обеспечения населения электричеством подготовлены 47 резервных источников электроснабжения.

В случаев перебоев с работой электричества дончан просят звонить по номеру 8(800)220-0-220.

Ранее в Ростове из-за ливня закрыли одну из основных транспортных магистралей ЗЖМ.

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