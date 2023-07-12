В Ростовской области на объектах энергоснабжения ввели особый режим из-за дождей

Posted Сегодня, 08:59
Published Сегодня, 08:59
Modified Сегодня, 09:01
Updated Сегодня, 09:01
Администрация напомнила, что в течение 12 июля в Ростовской области будет действовать штормовое предупреждение, из-за этого в филиале «Ростовэнерго» ввели особый режим работы.
На случай перебоев с работой электросетей компания подготовила 60 бригад энергетиков из 325 специалистов, а также 95 единиц спецтехники. Также для обеспечения населения электричеством подготовлены 47 резервных источников электроснабжения.
В случаев перебоев с работой электричества дончан просят звонить по номеру 8(800)220-0-220.
Ранее в Ростове из-за ливня закрыли одну из основных транспортных магистралей ЗЖМ.