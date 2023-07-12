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В Ростовской области осенью появится еще один платный участок М-4 «Дон»

12 июля 2023, 10:54
Фото: ОССП / Яндекс.Карты
В Ростовской области осенью появится еще один платный участок М-4 «Дон»
В Ростовской области к концу октября 2023 года собираются обустроить еще один платный участок на трассе М-4 «Дон», сведения об этом появились на портале госзакупок.

ООО «Автодор-платные дороги» объявил тендер для обустройства платного участка дороги. Новый платный участок протяженностью 156 километров будет расположен в границах Чертково[прим. редакции — граница с Воронежской областью] и Каменска-Шахтинского — между 777-м и 933-м километрами М-4 «Дон».

Подрядчику, который возьмет на себя обязательства по выполнению контракта на сумму в 196 миллионов рублей, предстоит обеспечить поставку и пусконаладку оборудования для сбора платежей за проезд.

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Согласно данным портала «Город N», работы планируют закончить к октябрю текущего года.

Ранее урбанист рассказал, в чем заключается выгода Ростовской области от платных дорог.

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