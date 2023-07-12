Posted Сегодня, 10:54
Published Сегодня, 10:54
Modified Сегодня, 10:56
Updated Сегодня, 10:56
ООО «Автодор-платные дороги» объявил тендер для обустройства платного участка дороги. Новый платный участок протяженностью 156 километров будет расположен в границах Чертково[прим. редакции — граница с Воронежской областью] и Каменска-Шахтинского — между 777-м и 933-м километрами М-4 «Дон».
Подрядчику, который возьмет на себя обязательства по выполнению контракта на сумму в 196 миллионов рублей, предстоит обеспечить поставку и пусконаладку оборудования для сбора платежей за проезд.
Согласно данным портала «Город N», работы планируют закончить к октябрю текущего года.
Ранее урбанист рассказал, в чем заключается выгода Ростовской области от платных дорог.